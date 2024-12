Podejrzane drony nad USA. Amerykanie żądają wyjaśnień

Jedna z wersji głosi, że drony stanowią element jakiejś operacji prowadzonej przez rząd USA. Władze zapewniają, że nie ma żadnego znanego zagrożenia dla bezpieczeństwa Amerykanów.

Pojawiły się również teorie, że bezzałogowce są wypuszczane przez statek Iranu pływający przy wschodnim wybrzeżu USA.

Prezydent-elekt Donald Trump zaapelował do władz federalnych o jednoznaczne ustalenie pochodzenia dronów. Gubernatorzy stanów Nowy Jork Kathy Hochul i New Jersey Phil Murphy wezwali władze w Waszyngtonie do zbadania wykrytej w ich stanach aktywności podejrzanych dronów w pobliżu ważnych obiektów.

Rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Kirby powiedział wcześniej, że może chodzić o legalnie użytkowane samoloty lub śmigłowce, które mylono z dronami. Dodał, że chociaż nie ma tam znanych złośliwych działań, zgłoszone obserwacje wskazują jednak na lukę w uprawnieniach

Drony nad USA. Władze federalne uspokajają

Administracja prezydenta Joe Bidena jest coraz mocniej krytykowana za brak jednoznacznego określenia pochodzenia obiektów unoszących się nad częściami m.in. Nowego Jorku i New Jersey. Nagrania wideo przedstawiające obiekty latające zalały ostatnio media społecznościowe. Doniesienia o ich zaobserwowaniu pojawiły się również w Maryland i Wirginii.

– Niektóre z tych obserwacji dronów to w rzeczywistości drony. Niektóre to załogowe statki powietrzne, które są powszechnie mylone z dronami – oznajmił sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorkas w stacji ABC. – Nie ma wątpliwości, że drony są widoczne – przyznał, zauważając, że w Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest ich ponad milion.

– Chcę zapewnić amerykańską opinię publiczną, że się tym zajmujemy – zapewnił. – Jeśli zidentyfikujemy jakiekolwiek zagraniczne zaangażowanie lub działalność przestępczą, odpowiednio poinformujemy amerykańską opinię publiczną. W tej chwili nie jesteśmy świadomi żadnych takich działań – powiedział.

