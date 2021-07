Una Voce: Przywiązanie do Mszy Trydenckiej nie wynika z nostalgii

Międzynarodowa Federacja Una Voce, od 1964 zrzeszająca część środowiska przywiązanego do Mszy Świętej Wszech Czasów, opublikowała we włoskim dzienniku La Reppublica oświadczenie w sprawie pogłosek o szykowanych przez papieża Franciszka zmianach w dostępie do tradycyjnej Mszy, zwanej potocznie Trydencką.

„W 2007 roku List Apostolski Summorum Pontificum uznał witalność tradycyjnej liturgii, swobodę kapłanów w jej sprawowaniu i wiernych do żądania jej. Doprowadziło to do ciągłego wzrostu liczby celebracji starożytnej Mszy łacińskiej i jej duchowych owoców” – napisał prezes federacji, Felipe Alanis Suarez.

Część hierarchii chce zniesienia Mszy Świętej

Prezes Una Voce nazywa odwieczną katolicką liturgię „nadzwyczajną formą rytu rzymskiego”, jednocześnie jednak zwraca uwagę na niechęć wśród hierarchii i duchowieństwa, których niektórzy przedstawiciele chcą, by „została [ona] wyraźnie zniesiona lub poddana dalszym ograniczeniom".

Jak zauważa, „wzrost zainteresowania tradycyjną liturgią nie wynika z nostalgii za czasem, którego nie pamiętamy, ani z pragnienia sztywności; jest to raczej kwestia otwarcia się na wartość czegoś, co dla większości z nas jest nowe i budzi nadzieję. Papież Franciszek scharakteryzował starożytną liturgię w kategoriach «zmysłu adoracji»”.

Ankieta Una Voce

Według relacji opublikowanej w La Reppublica Una Voce przeprowadziła ankietę w 364 diecezjach w 52 krajach, gdzie sprawowana jest oryginalna liturgia rzymska. Ankieta pokazała, że „starożytna łacińska Msza jest głęboko doceniana przez grupy wiernych w każdym wieku, zwłaszcza rodziny z dziećmi” oraz że w wielu miejscach „zwiększona dostępność tej Mszy sprzyja normalizacji stosunków między związanymi z nią wiernymi i ich biskupami”.

Na koniec federacja podjęła próbę pogodzenia obrony Mszy Świętej z wyrażeniem solidarności z działaniami papieża Franciszka, pisząc: „Chcemy być tylko częścią tej «wielkiej orkiestry jedności w różnorodności», która, jak powiedział Papież Franciszek (audiencja generalna z 9 października 2013 r.), odzwierciedla prawdziwą katolickość Kościoła. List Apostolski Summorum Pontificum nadal przekształca konflikty z przeszłości w harmonię: oby trwało to długo”.

