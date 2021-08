Benedyktyni wracają do Solignac – 230 lat po Rewolucji Francuskiej

Powrót mnichów ogłosiła diecezja Limoges oraz opat zgromadzenia St. Joseph de Clairval w Burgundii, które ma zasiedlić dawne benedyktyńskie włości, utracone wskutek agresji rewolucjonistów w roku 1790. „Dziękuję za tę niesamowitą wiadomość, ponieważ przez wiele lat szukaliśmy różnych rozwiązań dla tego miejsca i ostatecznie projekt, który się powiódł, jest najbardziej zgodny z pierwotnym przeznaczeniem tego opactwa” – powiedział bp Pierre-Antoine Bozo.

Opactwo zostało założone w VII wieku przez św. Eligiusza, a po rewolucji służyło kolejno jako więzienie, internat dla dziewcząt i fabryka porcelany. Dopiero w czasie II wojny światowej obiekt zaczął powracać do przeznaczenia religijnego, najpierw będąc schronieniem dla katolickich nauczycieli, a następnie siedzibą Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po tym jak to zgromadzenie opuściło mury przybytku, doszło do sfinalizowania powrotu benedyktynów.

Opatrznościowe wydarzenie

„Wydarzenie to, uważane przez miejscowych katolików za opatrznościowe, ma rzeczywiście znaczenie symboliczne, zwłaszcza w czasach, gdy wiele budowli sakralnych we Francji popada w ruinę, skazanych jest na zniknięcie lub sprzedaż dla celów świeckich” – czytamy w Catholic News Agency.

Wznawiając życie monastyczne w Solignac, mnisi planują jednocześnie stworzyć tam centrum rekolekcyjne, a także zaangażować się w rozwój lokalnego życia gospodarczego i rękodzielnictwa, co zawsze stanowiło charyzmat zgromadzeń św. Benedykta. „Ta oryginalna forma życia, która idzie pod prąd w dzisiejszemu światu, może przynieść wiele dobrego ludziom, którzy otrzymają to, co Benedykt XVI nazywał «oazą», miejscem, którego potrzebują wszyscy chrześcijanie, by korzystać z odnawiających źródeł” – skomentował opat Jean-Bernard Marie Bories.

