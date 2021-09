Były kardynał Theodore McCarrick stanął przed sądem. Nie przyznał się do winy

Były kardynał, 91-letni Theodore McCarrick, oskarżony o długotrwałe wykorzystywanie seksualne nieletnich oraz dorosłych adeptów do stanu kapłańskiego, stawił się w sądzie. Podczas piątkowej rozprawy usłyszał zarzuty w sprawie trzech przypadków nadużyć wobec 14-letniego chłopca, których miał dopuścić się w latach 70-tych. Za każdy grozi mu 5 lat więzienia. Oskarżony nie przyznał się do ani jednego z postawionych zarzutów.

Proces „daje nadzieję wielu ofiarom”

Jest to pierwsza rozprawa, na której stawił się McCarrick w sądzie w Dedham w stanie Massachusetts, w towarzystwie swojej adwokat Katherine Zimmerl z kancelarii Coburn & Greenbaum. Następna odbędzie się 28 października, a kaucja została ustalona na kwotę 5000 dolarów. Ponadto sąd zakazał oskarżonemu opuszczanie terenu Stanów Zjednoczonych. McCarrick ma oddać paszport i jest objęty zakazem zbliżania się do osób poniżej 18 roku życia.

- Dzisiejsze oskarżenie daje nadzieję wielu ofiarom molestowania seksualnego przez duchownych, że sprawiedliwość zwycięży, prawda zostanie wypowiedziana, a dzieci będą bezpieczne. (...) Mój klient, odważny duchowny, który przeżył molestowanie seksualne, jest silny i jest gotowy stawić czoła kardynałowi McCarrickowi w sądzie i kontynuować proces” – powiedział Mitchell Garabedian, adwokat domniemanej ofiary McCarricka.

Kariera i usunięcie ze stanu duchownego

Theodore McCarrick przez kilkadziesiąt lat robił karierę w hierarchii Kościoła, w roku 2001 został wyniesiony do godności kardynalskiej przez Jana Pawła II. Papież Franciszek podjął wobec niego kroki prawne, zawieszając go w obowiązkach w roku 2018. W tym samym roku McCarrick złożył rezygnację z przynależności do Kolegium Kardynalskiego, stając się pierwszym kardynałem, który stracił paliusz w wyniku oskarżeń o przestępstwa seksualne.

W roku 2019 papież Franciszek usunął McCarricka ze stanu kapłańskiego po tym jak w procesie kanonicznym został on uznany winnym „nagabywania podczas sakramentu spowiedzi oraz popełnienia grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu z nieletnimi i dorosłymi, z obciążającym czynnikiem nadużycia władzy”.

Theodore McCarrick jest głównym bohaterem raportu byłego nuncjusza apostolskiego w USA, abp. Carlo Marii Viganò, który twierdzi, że już w roku 2013 osobiście informował papieża Franciszka o licznych oskarżeniach wysuwanych przez osoby twierdzące, że doznały przemocy seksualnej ze strony duchownego.

