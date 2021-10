"Aborcja to morderstwo". Papież Franciszek spotkał się z farmaceutami

Papież podjął na audiencji w Watykanie 150 przedstawicieli Włoskiego Towarzystwa Farmakologii Szpitalnej (SIFO), przed kongresem, na który mają zebrać się jego członkowie w Rzymie. Przy okazji przemówienia na temat etyki zawodowej Franciszek skierował do swoich gości słowa na temat aborcji.

Sprzeciw wobec łamania klauzuli sumienia

Papież podkreślił swoją aprobatę dla roli publicznej opieki zdrowotnej, szczególnie w dobie pandemii i wskazał na zasługi szpitalnych farmaceutów. Porównał ich do gospodarza z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Choć szpitalna apteka jest nie raz mało widoczna, mówił Franciszek, to w tym ukryciu aptekarze są wezwani do „świętości w życiu codziennym”, bez której rutyna życia zawodowego staje się jałowa.

Doceniając profesjonalizm i rolę farmaceutów w procesie leczenia, papież zdecydował się poświęcić sporą część swojego przemówienia aspektom etycznym. Zwrócił uwagę, że chęć wypełniania obowiązków z poszanowaniem życia pacjenta w jego integralnym wymiarze pociąga czasem za sobą konieczność sprzeciwu sumienia. Papież zwrócił uwagę na podważanie dzisiaj zasady klauzuli sumienia, która jest wyrazem „intymności etycznej” i nie podlega dyskusji.

Aborcja to morderstwo

- Dzisiaj panuje trochę moda na takie myślenie: ale czy nie byłoby dobre usunięcie sprzeciwu sumienia? Ale spójrzcie, to jest etyczna intymność każdego pracownika służby zdrowia i to nigdy nie powinno być negocjowane, to jest ostateczna odpowiedzialność pracowników służby zdrowia. To niesie w sobie również potępienie niesprawiedliwości wyrządzonej niewinnemu i bezbronnemu życiu. Jest to bardzo delikatny temat, który wymaga zarówno wielkiej kompetencji, jak i wielkiej prawości – mówił gospodarz spotkania.

Franciszek odniósł się do tematu aborcji, który w ostatnim czasie jest często przywoływany w kontekście jego osoby „Ostatnio miałem okazję powrócić w szczególności do tematu aborcji. Wiedzą państwo, że w tej sprawie wyrażam się bardzo jasno: to jest morderstwo i nie jest dopuszczalne, aby być w tym wspólnikiem” – oświadczył.

- Powiedziawszy to, naszym obowiązkiem jest być blisko ludzi, naszym pozytywnym obowiązkiem jest być blisko sytuacji, zwłaszcza kobiet, tak abyśmy nie myśleli o rozwiązaniu aborcyjnym, ponieważ w rzeczywistości nie jest to rozwiązanie. A potem życie po 10, 20, 30 latach mija. I trzeba być w konfesjonale, żeby zrozumieć cenę, tak trudną, jaką trzeba za to zapłacić – dodał.

Na 29 października zostało zaplanowane spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Według informacji Białego Domu rozmowy mają dotyczyć „zakończenia pandemii COVID-19, walki z kryzysem klimatycznym i troski o biednych”.

