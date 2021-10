"Mam nadzieję wkrótce do nich dołączyć". Benedykt XVI żegna przyjaciela

Opactwo Wilhering w Austrii opublikowało list, jaki papież-senior przesłał w związku ze śmiercią cystersa, o. Gerharda Winklera, z którym pozostawał w przyjacielskich relacjach. „Wiadomość o śmierci prof. dr. Gerharda Winklera O. Cist., którą mi przekazałeś, głęboko mnie poruszyła” – zwraca się do przełożonego wspólnoty, przesyłając kondolencje i zapewnienie o modlitwie.

Benedykt XVI żegna przyjaciela z czasów uniwersyteckich

„Spośród wszystkich kolegów i przyjaciół był mi najbliższy. Jego radość i głęboka wiara zawsze mnie pociągały” – pisze Benedykt XVI. „Teraz przybył do innego świata, gdzie jestem pewien, że wielu przyjaciół już na niego czeka. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł do nich dołączyć” – wyznaje papież.

O. Gerhard Winkler to austriacki zakonnik, teolog i wykładowca akademicki. Joseph Ratiznger współpracował z nim w latach 1974-1983, kiedy Winkler wykładał średniowieczną i nowożytną historię Kościoła na Uniwersytecie w Regensburgu. Ratzinger dołączył do kadry uniwersytetu w 1969 roku jako wykładowca teologii i dogmatyki. Następnie o. Winkler zasiadał we władzach uniwersytetu, już jako arcybiskup Monachium i Freising, by potem podjąć pracę dydaktyczną na Uniwersytecie w Salzburgu, gdzie nauczał aż do emerytury w 1999 roku.

Żegnając i wspominając swojego przyjaciela Benedykt XVI utrzymał swój list w nastroju modlitwy i refleksji na temat zakończenia ziemskiej drogi. „W międzyczasie łączę się z nim i wspólnotą monastyczną Wilhering w modlitwie” – zapewnił papież-emeryt w swoim liście kondolencyjnym.

