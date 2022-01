"Otwarta rana w Kościele". Bp Schneider wzywa do unieważnienia Traditionis custodes

W swoim najnowszym liście pasterskim konserwatywny biskup Athanasius Schneider zwrócił uwagę, że w czasie, gdy papież Franciszek prowadzi Kościół do Synodu Biskupów w roku 2023, poświęconego „synodalności”, „w Mistycznym Ciele Chrystusa pojawiła się otwarta rana”. Rana ta zadana jest oczywiście papieskim aktem Traditionis custodes i późniejszą „instrukcją” Kongregacji Kultu Bożego Responsa ad dubia.

„Ta duchowa rana i jej bolesne konsekwencje (zarówno duszpasterskie, jak i osobiste) dla tysięcy katolików są publicznie znane. A cenne i starożytne dziedzictwo liturgiczne Kościoła rzymskiego, stanowiące dla całego Kościoła powszechne dobro duchowe, którego nie wolno utracić, jest zagrożone” – zwraca uwagę hierarcha z Kazachstanu, znany z opowiadania się po stronie tradycyjnych sakramentów i ortodoksyjnego nauczania Kościoła.



Bp Schneider oczekuje odważnego działania od papieża Franciszka

Jak wskazuje bp Schneider, trwający obecnie „proces synodalny” jest doskonałą okazją, by biskupi stanęli po stronie wiernych, którzy zostali skrzywdzeni aktem papieskim, drastycznie ograniczającym dostępność tradycyjnej Mszy Świętej, a w ostatecznej intencji dążący do jej wyrugowania z życia Kościoła.

„Oby papież Franciszek uświadomił sobie, że doradzono mu nierozsądnie i oby okazał duszpasterską odwagę, pokorę i prawdziwą miłość do tych marginalizowanych synów i córek Kościoła poprzez unieważnienie kanonicznych postanowień określonych we wspomnianych wyżej dokumentach. Robiąc tak, z całą pewnością podejmie działanie «lecząc rany i uzdrawiając zranione serce balsamem Boga»” – napisał purpurat (cytat w ostatnim zdaniu pochodzi z przemówienia papieża Franciszka podczas inauguracji „Drogi synodalnej” 9 października 2021 roku).

Franciszek „papieżem liturgicznego pokoju”?

Kazachski biskup przywołał przy tej okazji postać Ireneusza z Lyonu, świętego, który pod koniec II wieku skierował braterskie upomnienie do papieża Wiktora I, który próbował naruszyć lex orandi Kościoła poprzez zmianę sposobu świętowania Wielkiejnocy niezgodny z Tradycją. Apel biskupa Ireneusza przyniósł efekt w postaci odstąpienia przez ówczesnego Wikariusza Chrystusa od działań sprzecznych z Tradycją. Podobnego zreflektowania oczekuje bp Schneider od Franciszka, który ogłosił niedawno, że zamierza zaliczyć św. Ireneusza do grona Doktorów Kościoła.

„Oby Bóg obdarzył papieża Franciszka łaską, aby naprawdę był papieżem pokoju liturgicznego, szerzącym to «wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe» (Flp 4,8). Jeśli papież Franciszek zadziałałby z taką miłością i duszpasterską pokorą, niczego by nie utracono – a zyskano by wszystko. A «Bóg pokoju» byłby z nim i ze wszystkimi wiernymi (por. Flp 4,9)” – zakończył bp Athanasius Schneider.

Czytaj też:

Bp Schneider: Papież stał się kapelanem ONZ i antychrześcijańskich ideologiiCzytaj też:

Viganò na papieża! Czy katolik miałby szansę zostać papieżem?Czytaj też:

Abp Viganò o Traditionis custodes: Franciszek to "likwidator Kościoła katolickiego"