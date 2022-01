Jezuita z Rzymu popiera legalizację wspomaganego samobójstwa. Fala krytyki

Kontrowersje wywołał artykuł o. Carlo Casalone w czasopiśmie La Civiltà Cattolica wydawanym przez rzymskich jezuitów. Gazeta ukazuje się co dwa tygodnie, a treść każdego numeru jest zatwierdzana przez watykański sekretariat stanu.

Zakonnik podjął w swoim artykule temat zamiaru dekryminalizacji i znacznego ułatwienia procedur tzw. wspomaganego samobójstwa. Określająca te warunki ustawa ma zostać poddana głosowaniu w referendum. Obecnie trwa debata w parlamencie.

Jezuita z Papieskiej Akademii Życia akceptuje wspomagane samobójstwo

O. Casalone SI, członek Papieskiej Akademii Życia i profesor teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, opublikował pełen sprzeczności tekst, w którym z jednej strony zauważa, że postulaty ustawy są sprzeczne z nauką Kościoła, a z drugiej stawia wniosek, że ustawa jest do zaakceptowania.

Jezuita stwierdza, że projekt ustawy ma „ogromną wadę”, jaką jest szeroka luka dla wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z „legalnego” samobójstwa na życzenie, ponieważ jej treść nie precyzuje dostatecznie kwestii uzasadnienia medycznego dla takiej decyzji.

Mimo to o. Carlo Casalone z Papieskiej Akademii Życia w konkluzji swoją aprobatę dla propozycji legislacyjnej. „W obecnej sytuacji kulturowo-społecznej autorowi wydaje się, że poparcie dla tej ustawy nie koliduje z odpowiedzialnym dążeniem do ewentualnego dobra wspólnego”. Jakie by to miało być dobro wspólne, jezuita nie podaje. Wspomina natomiast, że ustawa będzie cieszyła się znacznym poparciem Włochów, ponieważ pod samym wnioskiem o referendum podpisało się 1,2 miliona osób.

Krytyka ze strony środowisk katolickich

Artykuł spotkał się z lawiną krytyki ze strony katolickich środowisk. Aż 57 organizacji podpisało się pod odpowiedzią na rewelacje rzymskiego zakonnika. „Nie możemy pozostać przekonani do artykułu opublikowanego dzisiaj w La Civiltà Cattolica na temat norm wspomaganego samobójstwa” – czytamy w oświadczeniu.

Dla autorów krytycznej odpowiedzi zaskakujący jest fakt, że takie poglądy ukazały się w gazecie, która teoretycznie powinna być „echem Magisterium Kościoła”. „Ochrona życia i wsparcie tych, którzy cierpią, to walka o rozum i cywilizację, która powinna zatem dotyczyć każdego, a z pewnością tych, którym nie są obojętne ideały cywilizacji katolickiej” – przekonują autorzy.

