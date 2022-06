Nowa inicjatywa. Osiedle domów dla Ukraińców w Polsce

Osiedle domków, które będzie "owocem" zakończonego w kwietniu tego roku Jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej, ma powstać z myślą o przybywających i mieszkających już w Łodzi uchodźcach wojennych z terytorium Ukrainy.

Papież Franciszek wsparł inicjatywę sumą 30,5 tys. dolarów – przekazała w środowym komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Uchodźcy w Polsce

Jak tłumaczył metropolita łódzki, "wiemy, że wiele z osób przybywających z Ukrainy do Polski, jeśli nie na zawsze, to na dłuższy czas pozostanie u nas. Głównie są to kobiety z dziećmi. Jest specyfiką tego czasu, naszej gościnności, że przyjmujemy ich w domach, a nie tworzymy obozów, i że ludzie niezależnie od tego, jakie mają przekonania, otwierają swoje domy".

– Pomysł budowania domów zrodził się dość spontanicznie, kiedy na jednym ze spotkań komitetu do spraw kryzysu wojennego pojawiły się głosy osób, że dalsza gościnna przez nich udzielana staje się trudna. Pojawił się pomysł, by postawić takie osiedle domów całorocznych, gdzie kilkanaście osób będzie mogło znaleźć schronienie – zaznaczył hierarcha kościelny, cytowany przez KAI.

Darowizna papieża

Abp Grzegorz Ryś poinformował, iż swoją darowiznę na jeden z domków przekazał papież Franciszek. Stosowny dokument z darowizną w wysokości 30,5 tys. dolarów w imieniu Ojca Świętego przesłał jałmużnik papieski ks. kardynał Konrad Krajewski.

– Wielu przebywających aktualnie w Łodzi i regionie gości z Ukrainy będzie chciało w niedalekiej przyszłości wrócić do swojego kraju – podkreśliła prezydent miasta Hanna Zdanowska podczas konferencji prasowej. – Bardzo istotny jest przyszły cel. Mieszkania chronione dla osób wychodzących z bezdomności, dla kobiet, które aktualnie przebywają w Domu Samotnej Matki, to jest ta przestrzeń, której cały czas potrzebujemy. A jeśli będą to mieszkania prowadzone przez Caritas, to będą bardzo potrzebne teraz i w przyszłości – dodała.

