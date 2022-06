Ambasador Ukrainy kończy misję. Spotkał się z Witek

Ukraiński dyplomata kończy misję w naszym kraju.

Podczas środowej rozmowy Witek podkreśliła konsekwentne, nieustające wsparcie ze strony Polski dla Ukrainy na poziomie parlamentarnym oraz na płaszczyźnie międzynarodowej. Mówiła też o pomocy dla uchodźców, którzy uciekli przed rosyjską agresją militarną.

Z kolei ambasador Deszczyca ocenił, że za swoją postawę Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla.

Pokojowy Nobel dla Polski?

Andrij Deszczyca zaapelował o przyznanie Polsce Nobla już 30 maja podczas marszu, który przeszedł ulicami Warszawy pod hasłem "Przyjaciele, dziękujemy!". W ten sposób Ukraińcy, którzy przybyli do naszego kraju w wyniku inwazji militarnej Federacji Rosyjskiej, chcieli podziękować za przyjęcie i wsparcie.

Wcześniej o Nobla dla naszego kraju apelowała była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Jak zaznaczyła podczas jednego z wystąpień medialnych, w Polsce ukraińscy uciekinierzy nie trafiają do obozów dla uchodźców, ale do domów obywateli. – To mówi wszystko o polskim charakterze – skomentowała.

Pożegnanie ambasadora

W trakcie spotkania w środę ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca podziękował za zaangażowanie marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek "na szczeblu parlamentarnym i osobistym", a także na forum międzynarodowym. Wyraził również wdzięczność całemu narodowi polskiemu i zasugerował, że za wszystko, co Polska robi w obliczu wojny na Ukrainie, powinna zostać uhonorowana. Ponadto, Andrij Deszczyca zapewnił, że po zakończeniu swojej misji dyplomatycznej w naszym kraju będzie "orędownikiem przyjaźni polsko-ukraińskiej". Dyplomata podziękował też za wsparcie w dążeniach Kijowa do przystąpienia do struktur Unii Europejskiej.

Natomiast Witek zaznaczyła, iż dla polskiej dyplomacji cały czas głównym tematem na arenie międzynarodowej będzie wojna za naszą wschodnią granicą i pomoc Ukrainie.

