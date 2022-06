Dziś Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

W Polsce Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest od 2013 roku. Celem ustanowienia tego święta była inspiracja do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie. Obchodząc to święto, Kościół chce przyczynić się do świętości życia duchowieństwa.

W tym roku Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przypada 9 czerwca. Jest to dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Dla duchownych stanowi wezwanie, by wpatrywać się w Chrystusa – Wiecznego Kapłana. Z kolei dla wiernych jest to okazja do żarliwej modlitwy za swoich księży i pasterzy Kościoła.

360. Zebranie Plenarne KEP w Zakopanem

Decyzja o wprowadzeniu święta zapadła w listopadzie 2012 r. podczas 360. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem. W lutym 2013 r. nowe święto dla Kościoła w Polsce zatwierdziła Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wtedy też ustanowiono, że święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana będzie obchodzone co roku w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana zostało wprowadzone w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta XVI. Zdaniem biskupów, dla polskiego Kościoła jest to "testament duchowy". – Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego – mówił papież Benedykt XVI.

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – historia

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana wzięło swój początek w zgromadzeniu kontemplacyjnym Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana. Charyzmatem tego zgromadzenia jest duchowe wsparcie kapłanów i kandydatów do kapłaństwa oraz ich uświęcenia.

Współzałożyciel zakonu biskup José Maria Garcia Lahiguera poprosił papieża Piusa XII o ustanowienie dla zgromadzenia święta patronalnego Chrystusa Kapłana. Siostry Oblatki Chrystusa Kapłana obchodzą to święto od 1952 roku. W późniejszych latach obchody święta rozpowszechniły się również w krajach języka hiszpańskiego. Od 1973 roku Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana przypada zawsze w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Dlaczego czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego?

W tradycji katolickiej każdy pierwszy czwartek miesiąca to dzień modlitwy za kapłanów. Uroczystości Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana przyświeca sens pięknego, paschalnego oświetlenia treści tego święta.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy w Kościele katolickim okres paschalny. Dlatego w pierwszy czwartek po tej uroczystości kapłaństwo nabiera nowego znaczenia i jednocześnie wielkiego zakorzenienia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, Jedynego Kapłana. Kapłani, którzy kontynuują jego dzieło, sprawując ofiarę na ołtarzach świata, stają się alter Christus i są przedstawicielami Chrystusa we wspólnocie wierzących.

Dlatego czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego stał się dniem modlitw o uświęcenie kapłanów.

