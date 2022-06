Roe kontra Wade. Niemcy zareagowały po wyroku Sądu Najwyższego USA

W Niemczech aborcja jest czynem nielegalnym, za który grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kobieta uzyska obowiązkową poradę w centrum pomocy kobietom w ciąży. Wtedy dokonujący aborcji pozostają bezkarni, pod warunkiem, że aborcji dokonano do 12. tygodnia ciąży.

Mimo surowych przepisów, w Niemczech co roku przeprowadza się ok. 100 tys. aborcji. Do tej pory reklamowanie, zalecanie i nakłanianie do aborcji było w pewnych okolicznościach karane karą do dwóch lat więzienia. Lekarze mieli więc ograniczone możliwości w tym zakresie, bynajmniej oficjalnie. Teraz wszystko może się zmienić.

Niemcy zniosły zakaz nakłaniania do aborcji

W dniu 24 czerwca 2022 roku, kiedy amerykański Sąd Najwyższy unieważnił wyrok w sprawie Roe kontra Wade, Niemcy zniosły przepisy dot. reklamowania aborcji. Chodzi dokładnie o "paragraf 219a", czyli zakaz reklamowania, zalecania i nakłaniania do aborcji. "Paragraf 219a" niemieckiego parlamentu przewiduje dodatkowo uchylenie wyroków wydanych wobec lekarzy na podstawie tego paragrafu od 3 października 1990 roku.

Za zniesieniem zapisu głosowali wszyscy delegaci koalicji rządowej: SPD, Partii Zielonych i Partii Liberalnej oraz lewicowej partii Die Linke. Za podtrzymaniem zapisu o zakazie reklamowania, zalecania i nakłaniania do aborcji byli z kolei przedstawiciele partii Chrześcijańskich Demokratów i Alternatywy dla Niemiec.

– My myślimy również o prawie dziecka do życia i to jest główna różnica, jaką widzę między nami – mówiła poseł Chrześcijańskich Demokratów Elisabeth Winkelmeier-Becker. Zdaniem polityk aborcja będzie teraz nie tylko powszechnie reklamowana, ale również przedstawiana jako "normalny zabieg medyczny". Co, jak zauważa Winkelmeier-Becker, nie jest zgodne z prawdą.

Stanowisko Kościoła w Niemczech

Jak podaje portal Life Site News, Kościół w Niemczech wyraził ubolewanie nad tą decyzją parlamentu, jednak nie potępił samego procederu aborcji. Zdaniem rzecznika Konferencji Episkopatu Niemiec lepszym rozwiązaniem byłaby poprawa paragrafu w celu udoskonalenia sytuacji informacyjnej kobiet.

–Z punktu widzenia Kościoła, takie rozwiązanie służyłoby zarówno interesom kobiet, jak i konstytucyjnie wymaganej ochronie życia nienarodzonych – stwierdził rzecznik Konferencji Episkopatu Niemiec Matthias Kopp.

