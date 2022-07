"Wielki dar dla Kościoła". Kardynał Reinhard Marx o diakonacie kobiet

Reinhard Marx został kardynałem w 2010 roku. W tamtym okresie słynął z zaangażowania na rzecz rozwoju katolickiej nauki społecznej i katolickiej myśli ekonomicznej. W tym ostatnim kierunku kardynał inspirował się dorobkiem Karola Marksa. W latach 2012-2018 był przewodniczącym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

Kardynał Reinhard Marx w latach 2014-2020 był przewodniczącym niemieckiego Episkopatu. Był inicjatorem Drogi Synodalnej w Niemczech. W 2013 r. został powołany przez papieża Franciszka do wąskiego gremium Rady Kardynałów, które stanowiło dla papieża organ doradczy przede wszystkim w kwestii reformy Kurii Rzymskiej. W ubiegłym roku kard. Marx złożył rezygnację urzędu biskupa Monachium i Fryzyngi. Jednak papież nie przyjął rezygnacji, prosząc kardynała w liście o to, by dalej pełnił posługę metropolity.

Kard. Marx: Diakonat kobiet to wielki dar

Teraz niemiecki kardynał uważa, że "nastał czas na otwarcie posługi diakonatu dla obojga płci". Takie tezy wygłosił kard. Marx z okazji 150. rocznicy urodzin pionierki katolickiego ruchu kobiecego i pracy socjalnej, Ellen Amman. Podkreślił, że diakonat to urząd, który "w szczególny sposób uwidacznia związek modlitwy i zaangażowania na rzecz ubogich". – Mam wielką nadzieję, że będziemy w stanie pójść drogą, która ten urząd jeszcze bardziej sprofiluje – ocenił hierarcha.

Zdaniem kard. Marxa, potrzeba w tym zakresie "wiele pracy teologicznej i praktycznej". – Taka odnowa będzie mogła być dla Kościoła wielkim darem – przekonywał metropolita Monachium. Zapewnił przy tym, że będzie zabiegał o beatyfikację Ellen Amman.

Czytaj też:

"Desiderio Desideravi". List apostolski papieża Franciszka na temat liturgii