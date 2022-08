Nowo powołani purpuraci odwiedzili Benedykta XVI. Ilu kardynałów ma Kościół?

Nowo wybrani purpuraci po zakończeniu konsystorzu wraz z papieżem Franciszkiem udali się w odwiedziny do Benedykta XVI.

Najnowszy konsystorz był już ósmym podczas pontyfikatu papieża Franciszka. Wybór kolejnych 20 kardynałów oznacza, że Kolegium liczy już 226 członków. Aż 132 z nich ma prawo do uczestnictwa w ewentualnym konklawe, gdyby odbyło się ono w tym momencie. Oznacza to również przekroczenie o 12 osób liczebności Kolegium, które może wybierać nowego papieża. Limit 120 purpuratów ustanowił papież Paweł VI, a potwierdził go papież Jan Paweł II konstytucją apostolską „Universi Dominici gregis” z 22 lutego 1996.

Purpuraci odwiedzili Benedykta XVI

Po zakończonym konsystorzu, włączeni do Kolegium Kardynalskiego purpuraci odwiedzili Benedykta XVI. Papież emeryt spotkał się z kardynałami w swojej kaplicy, gdzie każdy z nich miał okazję na krótką rozmowę, przedstawienie się oraz modlitwę. Na koniec spotkania wspólnie odśpiewano modlitwę Salve Regina.

Biorąc pod uwagę aktualny stan Kolegium Kardynalskiego, 104 kardynałów, w tym 53 elektorów, pochodzi z Europy. Następnie z Ameryki, postrzeganej jako całość: 59 (38 z prawami wyborczymi), z tego z Ameryki Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk) – 26 (16 elektorów), z Ameryki Środkowej i Karaibów – 9 (7 elektorów) oraz z Ameryki Południowej – 24 (15 elektorów). Azja ma w Kolegium Kardynalskim 31 przedstawicieli, w tym 21 z prawami wyborczymi, Afryka – 27 (17 elektorów). Łącznie kardynałowie pochodzą z 89 krajów, a sami tylko elektorzy z 69.

Wśród 226 członków Kolegium Kardynalskiego 60 mianował św. Jan Paweł II, spośród nich 11 ma prawa wyborcze, 64 – Benedykt XVI (38 elektorów) i 112 – Franciszek (83 elektorów). Papież Polak zwołał 9 konsystorzy, na których wyniósł do godności kardynalskiej 231 kapłanów, w tym obecnego papieża Franciszka (21 lutego 2001), Benedykt XVI – odpowiednio 5 konsystorzy i 90 purpuratów oraz Franciszek – 8 zgromadzeń i 121 hierarchów.

