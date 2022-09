USA. Firmy skracają urlop macierzyński. W zamian oferują usługi aborcyjne

Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi przeprowadziło badania, z których wynika, że coraz więcej firm ogranicza płatne urlopy rodzinne. O niepokojącym trendzie w Stanach Zjednoczonych pisał też dziennik The Wall Street Journal. Wiele firm ogranicza np. urlop macierzyński, oferując nowe świadczenia związane z aborcją, przez co pracownicy odczuwają presję finansową w związku z posiadaniem dzieci.

Wyniki badań pokazały, że od 2020 roku liczba amerykańskich firm, które oferują płatny urlop macierzyński wykraczający poza wymogi prawne, spadła o 18 proc. W przypadku płatnego urlopu ojcowskiego jest to spadek w granicach 17 proc. Coraz mniej pracodawców oferuje już urlopy adopcyjne i zastępcze.

Disney ogranicza urlopy dla rodziców i oferuje aborcję

Jedną z firm, które ograniczają płatne urlopy rodzinne jest Hulu. Spółka jest własnością koncernu Disney. Hulu zmniejszyła płatny urlop macierzyński o ponad 50 proc. Z badań wynika, że pracownicy Hulu, zamiast 20, mogą wziąć obecnie jedynie 8 tygodni płatnego urlopu rodzinnego.

Jak podkreśla Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pracownicy odczuwają presję finansową w związku z zakładaniem rodziny. Dotyczy to szczególnie kobiet, jednak mężczyźni również odczuwają zmiany.

Warto zauważyć, że w czerwcu Disney podjął decyzję o finansowaniu dla pracowników podróży w celu dokonania aborcji, po tym jak Sąd Najwyższy unieważnił wyrok Roe kontra Wade.

– Disney aktywnie tworzy teraz zachęty dla swoich pracowników w Hulu do aborcji, zamiast dążyć do rodzicielstwa. Nie tylko opłaca się podróż w celu dokonania aborcji, ale także obcina świadczenia dla rodziców. Jest to gruba forma utylitarnej kalkulacji, w której wydaje się, że tańsze jest zachęcanie pracownic do aborcji, a nie zapewnianie świadczeń na pomoc w opiece nad dziećmi – oceniła rzecznik prasowy stowarzyszenia Right to Life w Wielkiej Brytanii Catherine Robinson.

Jak donosi portal lifenews.com podobne działania podejmują inne amerykańskie firmy. Wśród nich są m.in. Warner Brothers, Netflix, Google, Apple, Microsoft, Kroger, Amazon, JP Morgan Chase czy Tesla.

