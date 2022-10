11 października – wspomnienie papieża św. Jana XXIII

Życiorys papieża Jana XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli, bo tak miał na imię Jan XXIII przed konklawe, pochodził z biednej włoskiej rodziny. Urodził się 25 listopada 1881 r. Matka Angelo była bardzo pobożna, urodziła 11 dzieci. Angelo był czwartym z rodzeństwa, odznaczał się niezwykłą pogodą ducha i ciepłem.



Już w wieku 112 lat wstąpił do niższego seminarium w Bergamo. W tamtym czasach, było to jedno z bardziej prestiżowych miejsc, w których kształcono przyszłych księży. 1 marca 1896 r. został przyjęty do III Zakonu św. Franciszka. Później, dzięki stypendium, mógł rozpocząć naukę w Papieskim Seminarium Rzymskim. W 1902 roku został wezwany do służby wojskowej, dlatego musiał przerwać naukę.

Po roku przerwy Angelo wrócił na studia i obronił doktorat z teologii. Przyjął także święcenia kapłańskie. Praktycznie od początku seminarium Angelo postanowił prowadzić dziennik duchowy. Zwyczaj ten został z nim aż do późnej starości. Zapiski Angelo, a potem Jana XXIII zostały wydane pod nazwa "Dziennik duszy".

Życie kapłańskie Jana XXIII

Jako młody ksiądz po święceniach, Angelo Roncalli został sekretarzem ordynariusza Bergamo, biskupa Giacomo Radiniego Tedeschi. Prowadził również wykłady w seminarium, był duszpasterzem Akcji Katolickiej, a także redagował w dwóch pismach katolickich.

W swojej posłudze kapłańskiej ks. Roncalli inspirował się szczególnie postaciami św. Karola Boromeusza, św. Franciszka Salezego oraz św. Grzegorza Barbarigo.

W 1925 roku ks. Roncalli został mianowany oficjałem w Bułgarii, a potem arcybiskupem Areopolis w Grecji. Hasłem biskupim abp. Angelo Roncalliego były słowa Obedientia et Pax (Posłuszeństwo i pokój). W późniejszych latach był także m.in. nuncjuszem apostolskim w Paryżu. Tę funkcję sprawował akurat w czasie II wojny światowej.

Konklawe i "papież przejściowy"

W 1953 roku abp Roncalli dostał stopień kardynała. Został mianowany patriarchą Wenecji. Pięć lat później zmarł papież Pius XII. Podczas trzydniowego konklawe, wśród kandydatów, to kard. Angelo Roncalli został wybrany papieżem. Jego pierwsza reakcja to lęk, co sam wyraził, mówiąc: Tremens factus sum ego timero (drżę i lękam się). Mimo wszystko, ufał Bożej Opatrzności i przyjął wybór konklawe, obierając imię Jana XXIII.

Przez biskupów obecnych na konklawe, Jan XXIII był traktowany jako "papież przejściowy". Mieli innego faworyta, którym był arcybiskup Mediolanu Montini, jednak w tamtym czasie nie miał on jeszcze stopnia kardynalskiego. Co ciekawe, godność tę nadał mu sam Jan XXIII, a kard. Montini został potem następcą Jana XXIII jako Paweł VI.

Papież Jan XXIII

Papież Jan XXIII był bardzo otwarty, czym zdobył serca wiernych z całego świata. Od 1870 r. był pierwszym papieżem, który odbył oficjalne spotkanie poza Watykanem. Spotykał się m.in. z więźniami. Nie przywiązywał dużej wagi do ceremoniału papieskiego. Traktował go z dystansem i przymrużeniem oka, jednak zawsze starał się go przestrzegać.

Papież Jan XXIII został zapamiętany jako papież zawsze uśmiechnięty. Zasłynął ze zwołania Soboru Watykańskiego II, który został zwołany niecałe 90 lat po kontrowersyjnym Soborze Watykańskim I. Choć urzędnicy watykańscy przekonywali, że na przygotowanie Soboru potrzeba dziesiątek lat, papież Jan XXIII przewidział jedynie kilkanaście miesięcy pomiędzy zwołaniem a rozpoczęciem Soboru. Sobór Watykański II rozpoczął się 11 października 1962 roku.

W czasie swojego pontyfikatu papież Jan XXIII opublikował osiem encyklik. Jan XXIII ustanowił również komisję ds. rewizji prawa kanonicznego. Komisja miała opracować nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, który ostatecznie został opublikowany w 1983 r.

Jan XXIII zmarł 3 czerwca 1963 roku, w wyniku krwotoku związanego z rakiem żołądka, który został u papieża zdiagnozowany wcześniej. "Nie mam innej woli, jak tylko wolę Boga. Aby byli jedno" – to ostatnie słowa Ojca Świętego Jana XXIII.

Beatyfikacji Jana XXIII dokonał papież Jan Paweł II w 2000 roku. Wtedy też błogosławionym został papież Pius IX. Papież Jan XXIII został kanonizowany 27 kwietnia 2014 r. razem z Janem Pawłem II przez papieża Franciszka. Od tego czasu, zgodnie z decyzją Ojca Świętego Franciszka, 11 października w całym Kościele obrządku łacińskiego przypada wspomnienie św. Jana XXIII, papieża. Jego wspomnienie przypada w rocznicę uroczystego otwarcia Soboru Watykańskiego II.

Warto zaznaczyć, że pomimo, iż w Kościele blisko 80 papieży czczonych jest jako świętych, to jednak tylko kilkunastu z nich zostało wpisanych do powszechnego Kalendarza Rzymskiego. Pozostali figurują w Martyrologium Rzymskim.

