Rozpoczął się oficjalny czas przygotowań do Jubileuszu 2025

11 października przypada 60. rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. W tym roku to także początek przygotowań do Jubileuszu 2025 r.

Przygotowania do Roku Jubileuszowego 2025

Stolica Apostolska przewiduje, że Jubileusz 2025 r. przyciągnie do Wiecznego Miasta miliony turystów i pielgrzymów. Celem przygotowań do Jubileuszu jest ożywienie wiary i pokazanie ludziom chrześcijaństwa.

– Turystyka umieszczona w relacji do ewangelizacji staje się jednym z podstawowych mediów głoszenia Dobrej Nowiny dzisiejszemu światu – zwraca uwagę abp Rino Fisichella, który jest odpowiedzialny za organizację celebracji szczególnego czasu miłosierdzia.

Przygotowania do Jubileuszu 2025 r. są już zaawansowane. Wszystkie planowane na ten czas projekty przedstawiono władzom Włoch i samego Rzymu. Dopinany jest kalendarz uroczystości. Jak podaje Radio Watykańskie, rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II to okazja do "ponownego studium czterech konstytucji soborowych". Rok 2024 zaplanowano jako rok modlitwy.

Turystyka a pielgrzymowanie

Jednocześnie w tym samym czasie trwają prace nad odnową postrzegania turystyki w Kościele. Na początku czerwca włączono kwestie turystyki w kompetencje Dykasterii ds. Ewangelizacji. Zdaniem abp. Fisichella'ego Jubileusz 2025 "tworzy specjalną przestrzeń dla ewangelizacji".

– Fakt, że turystyka staje się dzisiaj integralną częścią zagadnień dotyczących ewangelizacji, dostarcza stymulacji do rozwoju i stanowi naturalną konsekwencję cech pielgrzymowania. Starożytny czy średniowieczny pielgrzym to odpowiednik dzisiejszego turysty, ponieważ był on niezwykle zainteresowany kulturą i pięknem. Ponadto napotykał na liczne potrzeby podczas swojej podróży oraz następowała autentyczna wymiana kulturowa – tłumaczy abp Fisichella.

