"24 godziny dla Pana". Już wkrótce okazja do spowiedzi przez całą dobę

W tym roku inicjatywa "24 godziny dla Pana" odbędzie się w dniach 28-29 marca. Przyświecać jej będzie hasło "Jesteś moją nadzieją", nawiązujące do Roku Jubileuszowego 2025, a zaczerpnięte z Psalmu 71. W związku z akcją "24 godziny dla Pana" w wielu kościołach na całym świecie możliwa będzie spowiedź przez całą dobę.

"24 godziny dla Pana", czyli całodobowa spowiedź

"24 godziny dla Pana" odbywa się już po raz 12. Pierwsza edycja została zainicjowana przez papieża Franciszka w 2014 roku. Tego dnia Ojciec Święty najpierw przystępuje do sakramentu pokuty, a potem sam siada do konfesjonału, by spowiadać wiernych.

"Celem wydarzenia jest ponowne umieszczenie sakramentu pojednania w centrum życia duszpasterskiego Kościoła, a zatem naszych wspólnot, naszych parafii, wszystkich rzeczywistości kościelnych" – przypomniał proprefekt watykańskiej dykasterii ds. ewangelizacji abp Rino Fisichella.

Kościoły otwarte przez całą dobę

Wiele kościołów, także w Polsce w dniach 28-29 marca będzie otwarte przez 24 godziny. Wierni będą mogli nie tylko się wyspowiadać, ale również adorować Najświętszy Sakrament.

Portal Niedziela.pl podaje, że "w archidiecezji łódzkiej «24 godziny dla Pana» zorganizowane będą m.in. w bazylice archikatedralnej w Łodzi, bazylice pw. Św. Jakuba (Fara) w Piotrkowie Trybunalskim, w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz w kościele pw. NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie.

W archidiecezji gdańskiej natomiast w akcję włączyła się bazylika Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, gdzie od godz. 16.00 do 24.00 zaplanowana jest adoracja i możliwość spowiedzi. Z kolei w parafii pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu adoracja rozpocznie się w piątek o godz. 22.00, a zakończy o godz. 6.00 w sobotę. Wierni przez całą noc będą mogli się wyspowiadać.

W stolicy w piątek kościołem stacyjnym, w którym będzie można przez cały dzień skorzystać ze spowiedzi jest parafia pw. Podwyższenia Krzyża przy ul. Słomianej zaś w sobotę parafia pw. Chrystusa Króla w Warszawie ma Targówku".

