Watykan: Grób Benedykta XVI dostępny dla wiernych

Od niedzielnego poranka można już zejść do Grot Watykańskich, by pomodlić się przy grobie Benedykta XVI. Z tej okazji skorzystało już wielu pielgrzymów, którzy od rana ustawili się w specjalnej kolejce.

Papież senior został pochowany w tym samym miejscu, gdzie wcześniej spoczywali św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II, których ciała po beatyfikacji zostały przeniesione do Bazyliki Watykańskiej. Miejsce swego pochówku Benedykt XVI wybrał jeszcze przed swą rezygnacją w 2013 roku, a jego wola została potem przekazana papieżowi Franciszkowi.

Grób przykrywa prosta marmurowa płyta z napisem "Benedictus PP XVI", a obok stoją wiązanki z kwiatami. Porządkowi dbają o to, by było to przede wszystkim miejsce skupienia i modlitwy. Zejście do Grot Watykańskich możliwe jest w godzinach otwarcia Bazyliki św. Piotra.

Benedykt XVI nie żyje. Miał 95 lat

Benedykt XVI zmarł 31 grudnia. Mszę św. pogrzebową papieża seniora pod przewodnictwem papieża Franciszka koncelebrowało 120 kardynałów, ponad 400 biskupów i 3700 kapłanów z całego świata.

W pogrzebie uczestniczyło kilkunastu polskich biskupów, m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W ostatnim pożegnaniu 95-letniego kard. Josepha Ratzingera wzięły udział liczne delegacje, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich oraz innych wspólnot religijnych.

Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57). Jako bezpośredni następca papieża Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat. Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005 kard. Ratzinger sprawował jeden z najwyższych urzędów watykańskich – prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

