Abp Szewczuk: Nasz Kościół jest i będzie przy naszych żołnierzach

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików udzielił wywiadu prywatnej stacji telewizyjnej 1+1. Abp Światosław Szewczuk wskazał, że taka historia niejako wyjaśnia obecność kapelanów wojskowych jego wspólnoty na froncie podczas obrony przed rosyjską agresją. W ten sposób Kościół również spełnia swoją misję.

Hierarcha zaznaczył, że pielęgnowanie ducha narodu często stawiało niestety w niebezpiecznej sytuacji. – Kiedy Rosjanie czy inni okupanci przychodzili na ziemię ukraińską, w pierwszej kolejności starali się zniszczyć i represjonować ukraiński Kościół – powiedział abp Szewczuk. Podał tutaj przykłady delegalizacji z czasów caratu, z roku 1839, czy z okresu stalinowskiego. Wspólnota jednak wyszła z podziemia i odbudowała swoje struktury, a to "zmartwychwstanie stało się zwiastunem odrodzenia państwa ukraińskiego" – podkreślił zwierzchnik miejscowych grekokatolików.

Grekokatolicy chcą niepodległości

– We wszystkich okresach niepodległości Ukrainy nasz Kościół pielęgnował owego ducha umiłowania wolności w naszym narodzie, wychowywał naszych ludzi, nasz naród do wolności oraz odpowiedzialności. Więc mogą mieć rację ci nieprzyjaciele Ukrainy mówiący, że może nie doszłoby do żadnej rewolucji godności bez grekokatolików i dziś bez nich Ukraina byłaby zupełnie innym krajem, zupełnie innym narodem – wskazał abp Szewczuk.

Przypomniał, że gdy w 2014 r. wybuchła wojna, greckokatoliccy kapelani, kapelani wojskowi z Majdanu, razem z żołnierzami pojechali do Donbasu, poszli na linię frontu. – I to właśnie obecność księży Kościoła ukraińskiego dawała naszym żołnierzom natchnienie do owych nadzwyczajnych przykładów odwagi oraz heroizmu. Obecność kapłana stanowiła znak, że Bóg jest razem z nami, a my mamy prawo i obowiązek walczyć o naszą wolność. Stało się to jeszcze bardziej jawne podczas obecnej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, kiedy wszyscy Ukraińcy, niezależnie od wyznania, zdali sobie sprawę, iż mamy prawo, naturalne prawo, i święty obowiązek bronić naszej ojczyzny. Więc to oczywiste, że Kościół ukraiński jest ze swoim narodem tam, gdzie mamy najcięższą sytuację, czyli również poprzez obecność kapelanów wojskowych w armii ukraińskiej, na froncie – zaznaczył abp Szewczuk.

