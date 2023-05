Abp Marek Jędraszewski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

"Prezydent RP nadał to oznaczenie metropolicie krakowskiemu za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za propagowanie postaw patriotycznych" – poinformowała Kancelaria Andrzeja Dudy.

Prezydent Andrzej Duda wręczył order w dniu 20 maja w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, podczas uroczystości zorganizowanej w związku ze złotym jubileuszem kapłaństwa abp. Marka Jędraszewskiego – profesora nauk teologicznych, i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Marek Jędraszewski święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Antoniego Baraniaka, 24 maja 1973 r.

W sobotę w katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu, a wieczorem rocznicę kapłaństwa abp. Jędraszewskiego uświetnił koncert w Filharmonii Krakowskiej.

Abp Jędraszewski: Nie zginiemy, jeśli będziemy sługami Maryi

– Nie zginiemy, jeśli będziemy sługami Maryi. Nie ulegniemy królom chcącym pozbawić nas suwerenności, jeśli będziemy mieli świadomość, że "u Chrystusa my na ordynansach" – mówi abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup Jędraszewski wypowiedział te słowa podczas Mszy św. sprawowanej na początku maja dla Polonii w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski, odnosząc się do wizji z Apokalipsy św. Jana, zwrócił uwagę na znak wielkiego zła walczący z Bogiem i tymi, którzy w Niego uwierzyli. Wskazał także na wielki znak zwycięstwa Kościoła i Maryi. – Ostateczny triumf należy do Chrystusa i tych, którzy Jemu zawierzyli – mówił metropolita krakowski dodając, że Jezus umierając na krzyżu, zwyciężał. Z wysokości krzyża obdarował też Kościół Swoją Matką. Między Maryją a uczniami nawiązała się szczególna więź.

– Uczyli się wierności, mocy i siły doświadczając Jej błogosławionej obecności i prawdziwie matczynego wsparcia – dodawał arcybiskup zaznaczając, że tak jest od początków Kościoła przez całą jego historię do dziś. – Im bardziej nasilają się momenty zła, prześladowań i cierpień, tym bardziej dzieci Kościoła uciekają się do Jej matczynego wstawiennictwa, by szukać u Niej pomocy i wsparcia – podkreślał.

