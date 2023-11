"Zapomnieli o znaczeniu swojego istnienia". Kard. Müller mocno o części biskupów

Podczas przemówienia wygłoszonego 31 października na Forum Życia w Rzymie (Rome Life Forum), konferencji zorganizowanej przez redaktora naczelnego portalu LifeSiteNews Johna-Henry'ego Westena, kardynał Müller podkreślił, że wierność objawieniu Chrystusa jest niezbędna, aby biskupi mogli autentycznie pełnić urząd nauczania Kościoła.

Misja biskupów

Kardynał Müller przypomniał, że według konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum, że "urząd nauczania nie jest ponad słowem Bożym, ale mu służy, ucząc jedynie tego, co zostało przekazane”.

– Ireneusz z Lyonu wyjaśnił, że "autentyczny” przejaw sukcesji apostolskiej biskupów ma być zakotwiczony w Piśmie Świętym i tradycji apostolskiej – powiedział kardynał Müller.

W ten sposób, jak przekonywał kardynał, "biskupi, którzy zdradzają swoją boską misję, aby uniknąć oskarżenia o prozelityzm lub rygorystykę w obronie moralności chrześcijańskiej, zapomnieli o znaczeniu i powodzie swojego istnienia”.

Zauważył, że przed pokusą dostosowania Ewangelii do aktualnych trendów świata ostrzegał św. Paweł, który mówił: „Gdybym chciał się podobać ludziom, nie byłbym sługą Chrystusa: Ewangelia, którą głosiłem, nie pochodzi od ludzi" (Ga 1,10n).

Kardynał podkreślił fakt, że także pierwszym chrześcijanom przypominano w przestrodze, która jest równie aktualna dzisiaj, że "Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki! Nie dajcie się zwieść różnym naukom dziwnym” (Hbr 13,7-9).

Bezkompromisowa postawa

W dzisiejszym świecie oznacza to, że papież i biskupi muszą mocno trzymać się misji Kościoła "dla zbawienia świata w Chrystusie” i nie mogą próbować dostosowywać się do świata ani zdobywać jego aprobaty, "udowodniając swoje prawo do istnienia” poprzez służenie świeckim ideologiom, takim jak "ekoreligia” i "antyracjonalny ruch przebudzenia”.

– Taka kapitulacja przed światem nie tylko przeciwstawia się Chrystusowi, ale może też uderzyć w tych, którzy tego próbują – zauważył kardynał Müller. Przypomniał, jak w XVII wieku filozof Blaise Pascal w swoich "Lettres Provinciales" ostrzegał jezuitów przed rozluźnieniem moralnym, ponieważ „ci «mądrzy ludzie» chcieli pogodzić chrześcijaństwo z niepoważnymi wybrykami dworu Burbonów. Jednak pomimo chęci do sekularyzacji chrześcijaństwa, stali się ofiarami własnej strategii adaptacyjnej”.

– Rady kierowane do Kościoła, aby unowocześnił swoje prawdziwe nauczanie Ewangelii za pomocą filozofii relatywistycznej, przynoszą jedynie iluzoryczne rezultaty. Nie należy ulegać następującej sugestii: Jeśli chcesz dotrzeć do współczesnego człowieka i być przez wszystkich kochanym, to jak Piłat odłóż na bok prawdę, a oszczędzisz sobie prześladowań, cierpień, krzyża i śmierci! – powiedział kardynał Müller.

