Kościół na Haiti przytłoczony wzrostem przemocy gangów

Wielu wysiedleńców opuściło obszar metropolitalny Port-au-Prince i udało się do innych prowincji, aby uciec przed przemocą. 80 procent terytorium stolicy Haiti jest kontrolowane przez gangi.

Przemoc na Haiti

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji ONZ podkreśliła, że regiony, do których zmierzają wysiedleńcy nie posiadają niezbędnej infrastruktury ani usług pomocy społecznej, aby ich przyjąć, co może prowadzić do kolejnych napięć. Kościół haitański niewiele mógł w tym kontekście zrobić, ponieważ w równym stopniu cierpi z powodu wzrostu przemocy.

Według poprzedniego raportu IOM, w marcu liczba wysiedleńców wyniosła 362 000. Szybkie pogorszenie sytuacji na Haiti doprowadziło do zaskakującego wzrostu wewnętrznego kryzysu uchodźczego.

– Według moich informacji na poziomie krajowym nie została podjęta żadna zorganizowana inicjatywa. Osoby znajdujące się na obszarach dotkniętych przemocą również nie są bezpieczne. Nie mają też środków, aby pomagać, jedynie okazjonalnie udzielają wsparcia – powiedział ojciec Firto Régis, który pracuje w szkole w Carrefour, mieście niedaleko Port-au-Prince.

Régis wskazał, że większość wysiedleńców mieszka ze swoimi rodzinami. Jedynymi instytucjami katolickimi, które były w stanie im pomóc, są szkoły, które w niektórych miejscowościach udzielają schronienia uczniom, którzy musieli opuścić swoje domy.

Siostra Thérèse-Marie (ze względów bezpieczeństwa zataiła swoje nazwisko) mieszkała kilka miesięcy temu w jednej z dzielnic Port-au-Prince opanowanej przez przestępców. Powiedziała, że sytuacja stała się naprawdę trudna pod koniec lutego, kiedy uzbrojone bandy rozpoczęły skoordynowane działania przeciwko komisariatom policji, wtargnęły do jednego z największych więzień na Haiti, a nawet zaatakowały lotnisko.

