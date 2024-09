147. rocznica Objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie

Uroczystość 147. rocznicy Objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie połączona będzie, jak co roku, z Dożynkami Archidiecezjalnymi.

147. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Uroczystości rozpoczną się już w sobotę 7 września. O godz. 18 odprawiona zostanie Msza św. połączona z nieszporami ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. O 21:00 rozpocznie się Apel Maryjny przy Kaplicy Objawień i modlitwa różańcowa. Kolejnym punktem będzie nocne, młodzieżowe czuwanie modlitewne w bazylice. O północy przy Kaplicy Objawień zostanie odprawiona msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Po Mszy św. wierni pójdą w procesji ze świecami do Źródełka.

W niedzielę 8 września obchody rozpoczną sie modlitwą różańcową przy Źródełku o godz. 10. Po niej nastąpi uroczysta suma odpustowa na na błoniach gietrzwałdzkich o godz. 11. Mszy św. przewodniczyć będzie biskup diecezji płockiej ks. bp Szymon Stułkowski. O godz. 13 zaplanowano Różaniec.

Uroczystość 147. rocznicy Objawień Najświętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie połączona będzie z 58. Dożynkami Archidiecezjalnymi. Co roku w obchodach uczestniczą tysiące wiernych z całej Polski.

Przesłanie objawień w Gietrzwałdzie

Po raz pierwszy w Gietrzwałdzie Matka Boża ukazała się 27 czerwca 1877 roku 13-letniej dziewczynce Justynie Szafryńskiej. Kilka dni później Maryję zobaczyła też jej koleżanka Barbara Samulowska. Od tamtego czasu Maryja objawiała się dziewczynkom codziennie przez 2,5 miesiąca. Ostatnie objawienie w Gietrzwałdzie miało miejsce 16 września 1877 roku.

Co warte zauważenia, podczas gdy Maryja w Lourdes ukazała się 18 razy, w Fatimie 6, to w Gietrzwałdzie przyszła do dzieci aż 160 razy, w niektóre dni objawiając się 3 razy dziennie.

Objawieniami w Gietrzwałdzie Matka Boża pragnęła podnieść na duchu polską ludność katolicką, uciemiężoną przez Kulturkampf Ottona Bismarcka. Orędzie Najświętszej Dziewicy brzmiało: "Jeśli ludzie będą gorliwie się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów". Przy końcu objawień Matka Boża wypowiedziała te pocieszające słowa: „Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was".

