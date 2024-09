Co z Funduszem Kościelnym? "Decyzja w przyszłym tygodniu"

Likwidacja Funduszu Kościelnego to jeden ze "100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej, sformułowanych podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.

Premier Donald Tusk powołał Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego, który ma przeprowadzić analizy i wypracować koncepcje zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Przewodniczącym zespołu jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a w posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rządowego Centrum Legislacji.

Likwidacja Funduszu Kościelnego

– Fundusz Kościelny to instytucja archaiczna, która powinna zostać zlikwidowana – mówił w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Władysław Kosiniak-Kamysz zebrał zespół, który ma przedstawić rekomendacje w połowie września. Termin przedstawienia rekomendacji był kilkakrotnie przekładany. Rozmawiałem na ten temat z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem w ubiegły wtorek i dowiedziałem się, że termin przedstawienia ostatecznych decyzji, które będą rekomendacjami dotyczącymi Funduszu, to jest przyszły tydzień – poinformował Gawkowski.

Polityk podkreślił, że dla Lewicy likwidacja Funduszu Kościelnego jest jednym z priorytetów. – Nie chodzi o to, żeby odbierać świadczenia, które są nabyte. Lewica nigdy świadczeń dla księży, rentowych czy emerytalnych, nie będzie odbierała. Nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli: "na nic nie pozwalamy". Chodzi o to, żeby nie było instytucji, która mówiąc wprost, służy temu, by interesy Kościoła pielęgnować jakoś nadzwyczajnie – przekonywał Krzysztof Gawkowski.

W przypadku Kościoła katolickiego zmiany odnoszące się do finansowania muszą być dokonane w oparciu o umowę ze Stolicą Apostolską czy Konferencją Episkopatu Polski. Konstytucja wskazuje, że stosunki między państwem polskim a Kościołem reguluje konkordat.

Czytaj też:

Nie będzie rewolucji w Funduszu Kościelnym? "Kosiniak zaciągnął hamulec"Czytaj też:

Likwidacja Funduszu Kościelnego. "Prace ruszą pełną parą"