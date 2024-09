Kanada. Marsz "Miliona Osób dla Dzieci” przeciwko ideologii gender

To już drugi raz, kiedy obywatele, którzy opowiadają się za rodziną, wyjdą na ulice, by protestować przeciwko wprowadzaniu do szkół ideologii gender. Jak wskazuje portal LifeSiteNews.com, pierwsza edycja w ubiegłym roku cieszyła się dużym powodzeniem.

Marsz "Miliona Osób dla Dzieci"

Marsz "Miliona Osób dla Dzieci" obejmie całą Kanadę. Manifestujący będą gromadzić się od wybrzeża do wybrzeża już od godz. 8:00 czasu lokalnego. Organizatorzy liczą, że rodzice, którym leży na sercu dobro ich dzieci wyjdą na ulicę, by protestować przeciwko indoktrynacji seksualnej dzieci w szkołach, a także by zawalczyć o prawa rodzicielskie. "Nie będziemy biernie przyglądać się temu, jak rząd i system szkolny pozwalają na rozpowszechnianie w naszych klasach treści o charakterze seksualnym i ideologii płciowej” – mówi organizacja Hands Off Our Kids, która odpowiada za marsz.

"Nasza misja obejmuje ochronę praw dzieci, pielęgnowanie ich rozwoju w bezpiecznym środowisku i promowanie krytycznego myślenia poprzez wysokiej jakości edukację" – dodają organizatorzy. Jak wskazują celem marszu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat "dobrostanu dzieci i wzmocnienie sprawiedliwego, inkluzywnego i szanującego ich prawa społeczeństwa".

"Ten wspólny wysiłek pociąga obecne rządy na całym świecie do odpowiedzialności i podkreśla ich odpowiedzialność wobec najbardziej bezbronnych członków naszego społeczeństwa. Walczymy o to, aby nasze dzieci mogły uczyć się w zdrowym systemie szkolnym, wolnym od uprzedzeń i indoktrynacji" – powiedział członek Hands Off Our Kids.

