Franciszek i kanoniczna "uporczywość" błędu

13 września w Singapurze Franciszek stwierdził, że wszystkie religie są drogą do Boga i żadna nie jest lepsza od innych. To stwierdzenia potępiane przez Kościół i heretyckie; są wyrazem błędu znanego jako indyferentyzm religijny. Kilku biskupów publicznie napiętnowało błędy papieża; zrobili to między innymi emerytowany metropolita Filadelfii w USA, abp Charles Chaput, oraz emerytowany biskup pomocniczy Chur w Szwajcarii, Marian Eleganti. Na ten temat wypowiedziało się też w sieci wielu teologów, a na oficjalnej stronie Watykanu w angielskiej wersji językowej zmieniano nawet treść papieskiej wypowiedzi, co dowodzi, że także w Rzymie jest świadomość wagi problemu.