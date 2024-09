Sumatra. Poświęcono najwyższą figurę Jezusa Chrystusa na świecie

Agencja prasowa Ucanews podała, że przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indonezji biskup Antonius Subianto Bunjamin poświęcił najwyższy posąg Jezusa Chrystusa Zbawiciela na świecie. Stanął on na wzgórzu w pobliżu jeziora Toba w indonezyjskiej prowincji Sumatra Północna. Teraz Chrystus góruje nad znajdującym się tam kurortem turystycznym.

Największa figura Chrystusa Zbawiciela

Arcybiskup Medan (stolica Sumatry Północnej – przyp. red.) Kornelius Sipayung, który był obecny na poświęceniu, wskazał, że figura Chrystusa Zbawiciela przypomina o obecności Boga w świecie. Jak podała agencja Ucanews, nowa figura Chrystusa am być co najmniej 20 metrów wyższa od najsłynniejszego na świecie pomnika Jezusa w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, że Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro ma 38 metrów wysokości. Tymczasem wysokość figury, która powstała w Indonezji, wynosi 61 metrów.

W Indonezji, spośród 15 milionów mieszkańców Sumatry Północnej 1,1 mln to katolicy i ok. 4 mln to protestanci. W tym kraju większość stanowią muzułmanie.

Błogosławieństwo papieża Franciszka

Podczas swojej pielgrzymki do Azji i Oceanii papież Franciszek pobłogosławił miniaturkę pomnika, kiedy przebywał w nuncjaturze apostolskiej w Dżakarcie, stolicy Indonezji, na początku września br. Ojciec Święty podpisał również modlitwę wyrytą na tablicy, która została przymocowana do posągu.



Do tej pory, najwyższym, mierzącym 43,5 metra, posągiem Jezusa na świecie był Chrystus Opiekun. Figura powstała w 2022 roku w mieście Encantado w stanie Rio Grande do Sul w południowej Brazylii.

