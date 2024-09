Papież Franciszek świętuje 71. rocznicę powołania do kapłaństwa

"Przechodziłem obok parafii, do której szedłem, spotkałem księdza, którego nie znałem, i poczułem potrzebę pójścia do spowiedzi. To było doświadczenie spotkania: odkryłem, że ktoś na mnie czeka. Nie byłem już taki sam. Słyszałem coś w rodzaju głosu, wezwania: byłem przekonany, że powinienem zostać księdzem" – to historia powołania Jorge Mario Bergoglio, którą już jako papież Franciszek opowiedział w homilii wygłoszonej w maju 2013 r.

Powołanie kapłańskie Jorge Mario Bergoglio

Powołanie to zrodziło się 21 września 1953 roku. W marcu 1958 r. Jorge Bergoglio wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, a 11 lat później przyjął święcenia kapłańskie. 13 marca 2013 r. został wybrany papieżem.

Dzień, w którym Bóg powołał papieża Franciszka do służby Bogu to w Kościele katolickim wspomnienie św. Mateusza, apostoła, który zanim poznał Jezusa był celnikiem. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że oba te powołania zrodziły się z Bożego Miłosierdzia, dlatego na swoje motto wybrał słowa "Miserando atque eligendo", co oznacza "Mając Miłosierdzie, wezwał go".

Papież niejednokrotnie wspominał o swoim powołaniu w kontekście powołania apostoła Mateusza. Przywołał również obraz Caravaggia przedstawiający powołanie św. Mateusza, który znajduje się w kościele San Luigi dei Francesi w Rzymie. Mówił, że mimo kochającego wzroku Jezusa, Mateuszowi ciężko było oderwać się od tego co ziemskie. "Oto ja: grzesznik, na którego Pan zwrócił swoje oczy. I to właśnie powiedziałem, gdy zapytali mnie, czy zaakceptuję mój wybór na papieża" – opowiadał w wywiadzie dla o. Antonio Spadaro.

