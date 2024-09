Papież: Pomóżmy politykom, by nie klękali przed złotym cielcem

– Dopóki problemy ubogich nie zostaną radykalnie rozwiązane, dopóki nie wyrzekniemy się absolutnej autonomii rynków i spekulacji finansowych i nie podejmiemy strukturalnych przyczyn nierówności, problemy świata nie zostaną rozwiązane – powiedział Ojciec Święty. Wyraził uznanie dla ruchów ludowych, które walczą ze strukturami niesprawiedliwości społecznej. – Wyszliście z bierności i pesymizmu, nie zgodziliście się być potulnymi ofiarami, uznaliście się za podmioty historii – dodał Franciszek.

Podkreślił, że krzyk wykluczonych musi obudzić uśpione sumienia przywódców politycznych, którzy powinni egzekwować prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Wskazał na podnoszone coraz częściej postulaty odnośnie większego opodatkowania miliarderów, ponieważ system, który pozwala bogatym na gromadzenie fortun jest niemoralny. Wyraził przekonanie, że wielkie fortuny często są niezasłużone. – Zostały odziedziczone – powiedział papież – albo są owocem wyzysku ludzi i plądrowania natury, są produktem spekulacji finansowych lub uchylania się od płacenia podatków, pochodzą z korupcji lub działalności przestępczej.

"Politycy muszą być świadomi tego zagrożenia"

Franciszek zaapelował do najbogatszych, którzy posiadają większość bogactw ziemi, by dzielili się nimi z innymi. – Proszę uprzywilejowanych tego świata, aby zrobili ten krok, a będą o wiele szczęśliwsi, a my będziemy jeszcze bardziej braćmi – powiedział papież.

Ojciec Święty ostrzegł też przed współczesnymi formami kolonizacji. – Kolonializm materialny, ideologiczny i kulturowy często idą w parze, pożerając materialne i niematerialne bogactwo ludzi. W imię globalizacji dąży się do standaryzacji i podporządkowania sobie wszystkiego. Politycy muszą być świadomi tego zagrożenia, ale nie mogą się lękać, bo tchórzostwo prowadzi wielu polityków do zmiany własnych przekonań. Wyrzeczenie się szlachetnych i wspaniałomyślnych ideałów, by służyć bogu pieniądza lub władzy jest wielką apostazją – zaznaczył Franciszek. I podkreślił, że "trzeba pomagać politykom, aby nie klękali przed złotym cielcem".

Szczególny apel papieża Franciszka

Podczas spotkania z liderami ruchów ludowych Franciszek wspomniał też o najbardziej niepokojących plagach społecznych, takich jak handel narkotykami, prostytucja dziecięca, niewolnictwo, brutalna przemoc i przestępczość zorganizowana. Wskazał na problem hazardu, który niszczy całe rodziny, prowadzi do patologii psychicznych, rozpaczy i samobójstw. – To smutne, że dziś promuje się hazard również na meczach piłki nożnej, z udziałem wielkich gwiazd sportu – oznajmił papież.

Ze szczególnym apelem zwrócił się do firm zajmujących się informatyką, platformami cyfrowymi, sieciami społecznościowymi i sztuczną inteligencją. – Nie sądźcie, że stoicie ponad prawem – mówił Ojciec Święty. – Waszym obowiązkiem jest zapobiegać wykorzystywaniu sieci do rozpowszechniania hazardu, pornografii dziecięcej oraz przestępczości zorganizowanej – podkreślił.

