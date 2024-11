Zmiany w Fabryce św. Piotra. Pierwsza taka decyzja Watykanu

Misją Szkoły Sztuki i Rzemiosła w Fabryce św. Piotra w Watykanie (Scuola delle Arti e dei Mestieri della Fabbrica di San Pietro in Vaticano) wraz z Fundacją Fratelli tutti jest ożywienie tradycji rzemieślniczej i związanego z nią dziedzictwa artystycznego, które należy zachować i przekazać przyszłym pokoleniom.

Szkolenie w warsztacie bazyliki

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się kolejny kurs dla 20 wybranych uczestników, w tym młodych aspirujących do zawodu kamieniarzy, kładących płyty marmurowe, murarzy, tynkarzy, dekoratorów, twórców mozaik i stolarzy, którzy przeszli proces kwalifikacyjny w ostatnich miesiącach.

Trzynaście kobiet i siedmiu mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat, pochodzących z różnych regionów Włoch, a także z Malty i Stanów Zjednoczonych, zostało przywitanych wraz z instruktorami w kapitularzu zakrystii Bazyliki Watykańskiej. Słowa powitania wygłosili m. in.: archiprezbiter Bazyliki św. Piotra i przewodniczący Fabryki św. Piotra, kard. Mauro Gambetti oraz dyrektor szkoły, o. Francesco Occhetta S.J. Po wstępnym zapoznaniu się z otoczeniem i salami lekcyjnymi uczniowie zostali oprowadzeni po Bazylice św. Piotra przez Pietro Zandera, kierownika Działu Nekropolii i Dziedzictwa Artystycznego Fabryki św. Piotra.

Bogata oferta

Program szkoleniowy na nowy semestr, który kończy się w ostatnim tygodniu kwietnia 2025 r., obejmuje serię wykładów, seminariów, wycieczek z przewodnikiem, wizyt studyjnych, a przede wszystkim zajęć praktycznych w warsztatach Fabryki św. Piotra. Dostępne są cztery kursy: dla kamieniarzy, kładących płyty marmurowe, twórców mozaik, murarzy, tynkarzy i dekoratorów oraz stolarzy.

Programy szkoleniowe mają na celu rozwój zawodowy i osobisty młodych rzemieślników oraz rozwój ich umiejętności manualnych, w połączeniu z nabywaniem wiedzy historycznej i artystycznej, znajomości stosowanych materiałów oraz kształtowania umiejętności technicznych i technologicznych. Oprócz przekazywania wiedzy technicznej, szkoła stosuje holistyczne podejście, które obejmuje wszystkie wymiary osoby. Uczniowie dzielą również zakwaterowanie, które jest zapewniane bezpłatnie przez cały czas trwania kursów, w celu budowania relacji międzyludzkich i społecznych.

Po raz pierwszy dwie sanpietriny

Dzięki temu programowi kursów Fabryka św. Piotra inwestuje w szkolenie nowych pokoleń rzemieślników i udostępnia swoje bogate doświadczenie i kunszt. Po raz pierwszy również dwie kobiety zostały zatrudnione w zespole „sanpietrini”, który jest odpowiedzialny za utrzymanie Bazyliki Watykańskiej. Są to 26-letnia Lisa z prowincji Padwa i Mariana z Regionu Calabria na południu Włoch, które mają doświadczenie artystyczne i same uczęszczały do Szkoły Sztuki i Rzemiosła. Wraz z nimi, Stefano, absolwent szkoły, dołączył do korpusu pracowników budowlanych bazyliki zeszłego lata.

Chociaż współpraca kobiet nie jest niczym nowym w wielowiekowej tradycji Fabryki św. Piotra, do tej pory nigdy nie było kobiecej siły roboczej zatrudnionej na stałe. W przeszłości, od XVI w. zatrudniano je głównie jako wdowy i sieroty po pracownikach bazyliki, na akord lub do okazjonalnej współpracy.

Fabryka św. Piotra w Watykanie

Fabryka św. Piotra została zainicjowana przez papieża Klemensa VIII (1592-1605) w celu wspierania budowy, rozbudowy i zarządzania Bazyliką św. Piotra. Wcześniej KlemensVII (1523-34) powołał w tym samym celu 60-osobowy zespół. Kolejni papieże wprowadzali dalsze zmiany, a obowiązujący obecnie statut i kształt organizacyjny nadał Fabryce Jan Paweł II konstytucją apostolską "Pastor Bonus" z 28 VI 1988 r.

W ramach tej instytucji działa też Szkoła Sztuki i Rzemiosła w Fabryce św. Piotra, ustanowiona kanonicznie przez Benedykta XIII (1724-30). Na czele obu instytucji stoi kardynał-archiprezbiter Bazyliki św. Piotra. Od 2021 r. jest nim kard. Mauro Gambetti.

