30. rocznica deklaracji ekumenicznej. Franciszek spotkał się z patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu

W sobotę 9 listopada papież Franciszek przyjmuje na audiencji Patriarchę-Katolikosa Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Awę III. Okazją do spotkania jest 30. rocznica podpisania wspólnej deklaracji chrystologicznej Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu przez papieża Jana Pawła II i Mar Dinkhę IV. Przywódcy Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu upamiętnią również jeszcze jeszcze jedno wydarzenie ekumeniczne.

Dwie ważne inicjatywy ekumeniczne

30 lat temu, dokładnie 11 listopada papież Jan Paweł II i ówczesny katolikos-patriarcha Asyryjskiego Kościoła Wschodu, Mar Dinkha IV podpisali Wspólną deklarację chrystologiczną Kościoła katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Jak zaznaczono, był to "doniosły krok na drodze do pełnej komunii". W treści dokumentu zapisano, że jest to początek "głoszenia razem wobec świata wspólnej wiary w tajemnicę Wcielenia".

Z kolei w 1984 r. odbyła się pierwsza wizyta patriarchy-katolikosa u Ojca Świętego. To wówczas rozpoczęto prace Wspólnej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem katolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu.

Franciszek: Dialog teologiczny jest niezbędny

Dialog teologiczny jest niezbędny na drodze do jedności, ponieważ jedność, za którą tęsknimy jest jednością w wierze – podreślił podczas spotkania papież Franciszek. Zdaniem głowy Kościoła, dzięki podpisanej 30 lat temu deklaracji chrystologicznej zakończyły się, trwające 1500 lat, kontrowersje doktrynalne ws. Soboru Efeskiego.

Papież Franciszek podkreślił, że przewodnikiem na drodze do jedności są święci. Ojciec Święty zapowiedział, że Izaak z Niniwy, (jeden z ojców tradycji syro-wschodniej) zostanie wpisany do Martyrologium Rzymskiego.

