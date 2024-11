Papież złożył wizytę włoskiej polityk. Zasłynęła jako zwolenniczka aborcji

Informację potwierdził włoskiej agencji SIR dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

Bonino kilka dni temu opuściła szpital, gdzie była leczona z powodu trudności z oddychaniem.

76–letnia Emma Bonino była m.in. komisarzem europejskim ds. zdrowia i ochrony konsumentów (w latach 1995-1999), wiceprzewodniczącą włoskiego Senatu (2008-2013) i ministrem spraw zagranicznych (2013-2014). Jest znaną we Włoszech zwolenniczką aborcji – współtworzyła w 1975 r. Centrum Informacyjne ds. Sterylizacji i Aborcji (CISA), które rozpoczęło kampanię na rzecz zalegalizowania aborcji we Włoszech, co ostatecznie nastąpiło w 1978 r.

Kolejne spotkanie Bonino z głową Kościoła

Kilkakrotnie spotykała się z papieżami – Janem Pawłem II i Franciszkiem, który w 2015 r. zadzwonił do niej po tym, jak ogłosiła, że jest chora na raka. Bonino ujawniła wtedy w rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera", że papież pytał o stan jej zdrowia, dodawał otuchy i zachęcał, aby w swoim cierpieniu "była twarda".

W lutym 2016 r. Franciszek wymienił jej nazwisko wśród "wielkich Włochów" obecnych czasów, chwaląc jej znajomość problemów Afryki, a w listopadzie tego samego roku przyjął ją na audiencji w Watykanie, aby porozmawiać o napływie migrantów, ich przyjmowaniu i integracji. Na ten sam temat przemawiała w lipcu 2017 r. na zaproszenie proboszcza z Cosseto w diecezji Biella we włoskim Piemoncie, co wywołało protesty części wiernych.

Stanowisko papieża Franciszka ws. aborcji

Papież, podczas swojej niedawnej wizyty w Belgii, w przemówieniu z okazji 600-lecia Uniwersytetu Katolickiego w Leuven, wskazał, że rolą kobiety jest "wydawanie owoców" oraz "życiodajne poświęcenie".

Wypowiedź Ojca Świętego wywołała w Belgii oburzenie. Uczelnia wydała oficjalny komunikat, w którym potępiła "konserwatywne stanowisko papieża Franciszka na temat roli kobiety w społeczeństwie", które nazwała "deterministycznym" i "redukującym".

Papież w jasnych słowach przedstawił też niezmienne nauczanie Kościoła nt. aborcji, którą nazwał "zabójczym procederem". – Lekarze, którzy to robią, są, pozwolę sobie na to słowo, zabójcami. Są zabójcami. I z tym nie można dyskutować. Zabijasz ludzkie życie – mówił Franciszek.

Czytaj też:

Intencja modlitewna papieża Franciszka na listopad 2024 rokuCzytaj też:

Kard. Burke: Ostateczne propozycje Synodu są niebezpieczne