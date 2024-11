Bp Mazur: Rządzący chcą wyeliminować Kościół z życia społecznego

Bp Jerzy Mazur przewodniczył dziś w katedrze w Ełku Mszy św. w intencji Ojczyzny. W homilii wskazywał, że wyznawanie wartości katolickie i patriotyczne wiążę się z umiejętnością przebaczania. Stwierdził też, że u rządzących widać chęć”wyeliminowania Kościoła z życia społecznego i kulturalnego”.

"Przebaczenie nie jest pobłażaniem złu"

We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in. prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze oraz poczty sztandarowe ełckich placówek i organizacji.

W homilii bp Mazur podkreślił, że wyznawane wartości katolickie i patriotyczne, łączą się również z przebaczeniem. – Przebaczenie nie jest pobłażaniem złu. Wielką jednak sztuką jest takie upominanie, które nie pognębia, lecz pomaga zobaczyć zło i żałować – powiedział biskup ełcki. – Trzeba stanąć pod krzyżem i wpatrywać się w Ukrzyżowanego i uświadomić sobie, że On umiera za mnie i za moich krzywdzicieli – wskazał duchowny.

Bp Mazur odniósł się m.in. do słów kapłanów, którzy walczyli i służyli w czasach komunistycznych. Przywołał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego z 1978 roku: "Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu". Przypomniał też słynną przestrogę Jana Pawła II wypowiedziana m.in. w polskim Sejmie w 1999 roku: "Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm".

Biskup ełcki zaznaczył, że te słowa są bardzo aktualne, ponieważ "od dłuższego czasu jesteśmy świadkami, jak atakowany jest Kościół, ludzie Kościoła, ludzie wierzący. Widzimy, jak jest nam serwowana nowa ideologia pod płaszczykiem demokracji".

Krytyka twórców ideologii gender i LGBT

Bp Mazur wspomniał też o problemach, z którymi mierzy się dzisiejszy Kościół. – Następuje powolne wyrzucanie, w białych rękawiczkach, lekcji religii ze szkoły. Zabijanie nienarodzonych dzieci, twórcy ideologii gender i LGBT narzucają nam antychrześcijański, ateistyczny model w edukacji, w mediach. Ci, którzy ten model promują, dominują w konstytucjach Unii Europejskiej, a chrześcijaństwo jest dla nich solą w oku – mówił biskup ełcki.

Bp Mazur stwierdził, że "jest u rządzących chęć, wyeliminowania Kościoła z życia społecznego i kulturalnego oraz uczynienie go, jak to miało miejsce w marksizmie i narodowym socjalizmie, sprawą całkowicie prywatną".

Zdecydowane słowa w sprawie ks. Olszewskiego

– Obserwując całą sprawę aresztowania ks. Michała Olszewskiego i dwóch pań urzędniczek, podejrzanych w śledztwie w sprawie funduszu sprawiedliwości, można powiedzieć, że zastosowano metodę, o której wielokrotnie słyszałem, pracując na wschodzie: "Daj mi człowieka, a znajdę paragraf, by go osądzić". Cała ta sprawa to symbol walki o wydźwięku politycznym i propagandowym. Jest to jawne łamanie konstytucyjnych praw człowieka – stwierdził bp Mazur.

Po Mszy Świętej ks. Krzysztof Plan, kapelan wojskowy, decyzją biskupa polowego Wiesława Lechowicza, wręczył dwa odznaczenia, pobłogosławione przez Bp. Jerzego Mazura. Medal "Milito Pro Christo" otrzymał ppłk Paweł Słupiński, dowódca 44. Lekkiej Piechoty w Ełku, za wytrwałą służbę Rzeczypospolitej, całkowite zaangażowanie w głoszenie prawdy o losach Narodu Polskiego oraz wspieranie i upowszechnianie standardów moralnych, a także działanie zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Dyplom Benemerenti, czyli "dobrze zasłużona" otrzymała ppor. Agnieszka Pasko, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku.

Po Mszy św. odbyły się uroczystości z udziałem Wojskowej Kompanii Honorowej 16. Pułku Saperów z Orzysza przy pomniku "Poległym za Wolną i Niezawisłą Polskę" w Parku Solidarności w Ełku.

Czytaj też:

Wiadomość od ks. Olszewskiego. "Dziękuję z serca"Czytaj też:

Jaki: Aż się nie chce wierzyć, co oni zrobili z Polską