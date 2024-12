XXV Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

8 grudnia przypada w tym roku druga Niedziela Adwentu. To czas, gdy Kościół obchodzi Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku odbyła się już 25. edycja.

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie to czas solidarności z wiernymi i duszpasterzami w krajach byłego ZSRR. Kościół w tych krajach zmaga się z wieloma niedoborami, począwszy od braku duszpasterzy i miejsc kultu, aż po niedobór zasobów. Mimo to, wierni dbają o rozwój duchowy i rozwój swojej wiary. Pomoc, która płynie z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski umożliwia m.in. budowę i remont kościołów, organizowanie akcji charytatywnych czy zakupów artykułów liturgicznych i edukacyjnych.

Szczególna pomoc dla Ukrainy

Jednak wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i modlitwa wszystkich wiernych w Polsce, którzy tego dnia włączyli się w pomoc, zarówno materialną jak i duchową.

Tegoroczna edycja szczególną uwagę skierowała ku Ukrainie, która pogrążona w wojnie, doświadcza kryzysu. To dla niej w ciągu ostatniego roku Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski zebrał ponad milion złotych. Łącznie organizacja zebrała ponad 2,5 mln złotych.

"Zrealizowaliśmy 186 projektów. Największą naszą troską jest Ukraina, gdzie trafiło 1,2 mln złotych. To jest spora kwota, ale tam się naprawdę dużo dzieje i potrzeby są absolutnie ogromne. Głównie są to inicjatywy skierowane do konkretnego człowieka, domy seniora, domy dziecka, wszystko po to, żeby ci ludzie mogli w miarę normalnie w tej rzeczywistości funkcjonować i mieli jeszcze odrobinę jakiejś perspektywy i radości" – przekazał dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Kryża TChr.

"Współorganizujemy między innymi letni wypoczynek dla dzieci, wakacje z Bogiem w różnych krajach, m.in. w Kazachstanie, Uzbekistanie, na dalekiej Syberii. Remontujemy kościoły. Na tę pomoc remontowo-budowlaną wydaliśmy w tym roku już 612 tysięcy złotych. No i oczywiście organizujemy pomoc liturgiczną, do tego też jesteśmy powołani. Jest to zakup tego wszystkiego, co ma służyć kościołowi, a więc tabernakulum, stroje liturgiczne, nagłośnienia. Na ten cel też przeznaczyliśmy w tym roku 425 tys. złotych" – relacjonował ks. Kryża podczas konferencji prasowej.

