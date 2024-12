Relikwie krwi św. Jana Pawła II trafiły do Jednostki Duszpasterskiej w Cremonie

Uroczystość przekazania relikwii ex sanguinis (relikwii krwi) św. Jana Pawła II odbyła się w piątek 6 grudnia, w Domu Polskim w Rzymie. Wręczył je kard. Stanisław Dziwisz, który pojechał do Rzymu na zwyczajny konsystorz publiczny dla kreowania nowych kardynałów.

Relikwie krwi św. Jana Pawła II w Cremonie

Prośba o przekazanie relikwii została wystosowana do kard. Dziwisza w październiku br. Relikwie św. Jana Pawła II mają duże znaczenie dla wiernych z Cremony. Papież Polak odwiedził to miesjce w 1992 roku, a tamtejsza Jednostka Duszpasterska jest właśnie im. św. Jana Pawła II.

Relikwie zostaną intronizowane w kościele San Bernardino. Nie ustalono jednak jeszcze szczegółów dotyczących zasad pielgrzymowania relikwii do pozostałych kościołów Jednostki Duszpasterskiej, w tym właśnie parafii San Bernardino, oraz Vergonzany i Castelnuovo.

Kategorie relikwii

Obecnie nie ma już relikwii III stopnia. W 2017 roku Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wprowadziła rozróżnienie na relikwie wyjątkowe (insigni) i potoczne (non insigni). Wyjątkowe to ciało lub części ciała zmarłego świętego, a także cała zawartość urny z prochami zachowanymi po kremacji. Z kolei potoczne to cząstki ciała, kości lub przedmioty używane przez świętych i błogosławionych.

W starszym rozróżnieniu kategorii relikwii (III stopnie), krew zaliczała się do relikwii I stopnia. Podobnie jak włosy, kości, a nawet paznokcie. Przedmioty, z których kkorzystał święty lub błogosławiony to kategoria II stopnia. Natomiast ostatni stopień to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie relikwii właściwych.

