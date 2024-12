"Co za skandal i hipokryzja". Mocne słowa papieża Franciszka

"Tak wiele wojen, wywołanych chciwością na surowce i pieniądze, które napędzają przemysł zbrojeniowy, który wzmaga niestabilność i korupcję. Co za skandal i hipokryzja: giną ludzie, podczas gdy firmy potęgujące przemoc i śmierć, kwitną!" – brzmi wpis opublikowany na profilu Pontifex w języku polskim.

"Po wczorajszych słowach z okna Pałacu Apostolskiego podczas modlitwy Anioł Pański, wzywających do zawieszenia broni na wszystkich frontach w okresie Bożego Narodzenia, Franciszek pojawia się z innego okna, wirtualnego okna sieci społecznościowych, na które jednocześnie patrzą miliony ludzi, aby postawić przed ich oczami ohydę tego świata. Dwulicowość gospodarki, pęd do bogacenia się za wszelką cenę, godność i ludzkie życie deptane w imię boga pieniądza" – zwraca uwagę Katolicka Agencja Informacyjna.

KAI: Papież powtarza oskarżenie sformułowane podczas wizyty w Kongo

Jak dodaje, papież powtarza oskarżenie, które wyraził podczas swojej podróży do Demokratycznej Republiki Konga w 2023 r., kiedy w nuncjaturze w Kinszasie spotkał się z grupą ofiar przemocy wojennej i powiedział: "Dość! Koniec ze wzbogacaniem się kosztem najsłabszych, koniec ze wzbogacaniem się zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią!".

"Są to konflikty, które zmuszają miliony ludzi do opuszczenia swoich domów, powodują bardzo poważne łamanie praw człowieka, dezintegrują tkankę społeczno-gospodarczą, powodują trudne do wyleczenia rany. Są to walki partykularne, w których splata się dynamika etniczna, terytorialna i grupowa; konflikty związane z własnością ziemi, z brakiem lub słabością instytucji, z nienawiścią, przenikniętą bluźnierstwem przemocy w imię fałszywego boga" – mówił Franciszek.

"Ale jest to przede wszystkim wojna rozpętana przez nienasyconą żądzę surowców i pieniędzy, która napędza zmilitaryzowaną gospodarkę, wymagającą niestabilności i korupcji. Jaki to skandal i co za hipokryzja: ludzie są gwałceni i zabijani, a interesy, które powodują przemoc i śmierć, nadal się rozwijają!" – przypomina słowa papieża KAI.

