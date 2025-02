Biskupi Włoch wzywają do zapewnienia skutecznej opieki paliatywnej w kraju

Konferencja Episkopatu Włoch opublikowała specjalną notę, w której wyrażono sprzeciw wobec polaryzacji stanowisk dotyczących końca życia ludzkiego. Wskazano również na potrzebę zapewnienia wszystkim obywatelom skutecznej opieki paliatywnej, która jest wyrazem troski o godność człowieka.

Sprzeciw wobec wspomaganego samobójstwa

"Pierwszym zadaniem wspólnoty cywilnej i systemu opieki zdrowotnej jest pomoc i leczenie, a nie antycypowanie śmierci. Doprowadzenie do śmierci, bezpośrednio lub poprzez samobójstwo wspomagane medycznie, radykalnie kłóci się z wartością osoby, z celami państwa i z samym zawodem lekarza" – napisano w komunikacie.

Włoscy biskupi zaproponowali zorganizowanie "szerokiej debaty parlamentarnej, która reprezentuje kraj i rzeczywiste potrzeby jego obywateli, wolną od partyjnej logiki i możliwej instrumentalizacji".

Ochrona życia i godności dzięki opiece paliatywnej

"Mamy zatem nadzieję, że w obecnych ramach prawnych i regulacyjnych pojawią się interwencje na szczeblu krajowym, które będą chronić życie w najlepszy możliwy sposób, promować towarzyszenie i opiekę w chorobie oraz wspierać rodziny w sytuacjach cierpienia" – podkreślono w komunikacie, który był odpowiedzią i wyrazem sprzeciwu wobec legalizacji wspomaganego samobójstwa w Toskanii.

Biskupi zwrócili przy tym uwagę, że wszystkim obywatelom należy się prawo do skutecznej opieki paliatywnej. "Musi być ono zagwarantowane wszystkim, w każdym regionie, w sposób skuteczny i ujednolicony, ponieważ stanowi konkretny sposób na złagodzenie cierpienia i zapewnienie godności do końca, a także głęboki wyraz miłości bliźniego". "Godność nie kończy się wraz z chorobą lub gdy zawodzi skuteczność. Nie chodzi o upór, ale o to, by nie utracić człowieczeństwa" – napisali włoscy hierarchowie.

