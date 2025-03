"Dusza Francji jest katolicka". Przewodniczący Episkopatu Francji ustępuje z urzędu

Abp Éric de Moulins-Beaufort kończy drugą, trzyletnią kadencję. Nowy przewodniczący francuskiego episkopatu zostanie wybrany na wiosennej sesji plenarnej, która odbędzie się w dniach 31marca – 4 kwietnia.

– Mocno wierzę, że francuska dusza jest katolicka. Nie możemy więc żyć jako kolejna mniejszość. Katolicyzm ma ogromne zasoby duchowe, dzięki którym może z nadzieją stawić czoła wielkim wyzwaniom przyszłości – wyznał abp Éric de Moulins-Beaufort. Dodał, że cechą charakterystyczną Francji jest to, że wydała świętych Kościoła.

Rozliczenie nadużyć seksualnych w Kościele

Przewodniczący Episkopatu Francji przyznał, że nie spodziewał się, że jego głównym zadaniem jako głowy francuskiego Kościoła stanie się uporanie się ze skandalem nadużyć seksualnych. Choć wyniki niezależnej komisji go zszokowały, to jednak – jak sam podkreśla – nigdy nie myślał o ustąpieniu z urzędu.

Abp de Moulins-Beaufort podkreślił, że jest świadomy obowiązku, jaki ciąży na współczesnych biskupach – rozliczenie tych nadużyć. – Dla Kościoła, który nosił to zło ze sobą, nie wiedząc o nim lub nie chcąc go poznać, jest to wyzwolenie, warunek wyjścia [z tego kryzysu], aby mógł pełnić swoją misję – powiedział przewodniczący Episkopatu.

Nadzieja dla Francji

– Ludzkość, przynajmniej na Zachodzie, od dawna dokonuje złych wyborów i to mnie martwi. Nie jestem pesymistą, ale nie sądzę byśmy zmierzali w kierunku świata, który jest bardziej sprawiedliwy, prawdziwy, braterski i który zachwyca Stwórcę. Stary Testament pokazuje nam jednak, że ludzkość nigdy nie przestaje opierać się Bogu, co nie powstrzymuje Boga przed próbami jej ocalenia – zapewnił ustępujący hierarcha.

Francuski arcybiskup przyznał, że jest nadzieja dla Francji. To coraz większa liczba osób dorosłych proszących o sakrament chrztu. Niestety póki co, nie przekłada się to na większą liczbę powołań kapłańskich i zakonnych.

