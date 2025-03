Francja świętuje 400-lecie objawień św. Anny, babci Jezusa

W latach 1623-1625 św. Anna, Babcia Jezusa ukazywała się bretońskiemu chłopu Yvonowi Nicolazicowi. Podczas jednego z widzeń, św. Anna wskazała mu miejsce, w którym była zakopana jej figura, i poleciła odbudować istniejącą tam tysiąc lat wcześniej kaplicę. Jak twierdziła święta – Bóg chce, aby właśnie tam oddawano jej cześć. To właśnie w tym miejscu znajduje się Bazylika Sainte-Anne-d'Auray, najważniejsze sanktuarium we francuskiej Bretonii.

Obchody objawień św. Anny we Francji

Yvon Nicolazic odkopał figurę św. Anny we wskazanym mu miejscu dokładnie 7 marca 1625 roku. To właśnie tego dnia Francja rozpoczęła kulminacyjne obchody objawień św. Anny. Zakończą się one 26 lipca we wspomnienie św. Anny. Jest to jednocześnie dzień, w którym odprawiono pierwszą Mszę w nowowybudowanym sanktuarium Sainte-Anne-d'Auray.

Bazylika Sainte-Anne-d'Auray to sanktuarium rodzinne. Wierni oddają tu cześć zarówno rodzicom Maryi, Annie i Joachimowi, jak również znanym z apokryfów dziadkom Maryi – Emerentianie i Stolanusowi. Ukazuje to, że Jezus był zakorzeniony w swojej ziemskiej rodzinie.

Św. Anna – orędowniczka bezdzietnych małżeństw

Sanktuarium to jest znane szczególnie z pielgrzymek małżeństw, które nie mogą mieć potomstwa. Według zwyczaju, po narodzinach dziecka małżonkowie wracają do sanktuarium i jako dziękczynne wotum zostawiają w świątyni niemowlęcą skarpetkę. Co ciekawe, jako pierwszy tej łaski doświadczył sam Yvon Nicolazic i jego żona Guillemette. W chwili objawień małżeństwo nie miało potomstwa, z czasem doczekali się czwórki dzieci.

"Jako matka i babcia (św. Anna – przyp. red.) może sprawić, że kobiety będą chciały być matkami. W świecie, w którym promuje się śmierć, ona jest nosicielką życia" – mówi Kenny, która pracuje w sankuarium. Kobieta zwraca uwagę na współczesny problem i nowe wyzwanie w kontekście potomstwa.

