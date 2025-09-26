Świątynia Sagrada Familia. Najwyższa wieża ma być gotowa za rok

Wieża Jezusa Chrystusa wznosić się będzie na wysokość 172,5 metra, co sprawi, że bazylika będzie najwyższą budowlą Barcelony. Nie przewyższy jednak wzgórza Montjuïc, zgodnie z zamysłem projektanta Antoniego Gaudiego, który nie chciał, aby świątynia – dzieło człowieka – wznosiła się ponad dzieło Boga.
Zaproszenie dla papieża do świątyni Sagrada Familia
Data ukończenia wieży zbiegnie się z setną rocznicą śmierci architekta, który zmarł 10 czerwca 1926 roku. Z tej okazji Junta Constructora de la Sagrada Familia (prywatna fundacja zajmująca się zdobywaniem finansowania i budową świątyni od końca XIX wieku) wystosowała oficjalne zaproszenie do papieża Leona XIV z nadzieją, że przyjedzie on wówczas do Barcelony, by odprawić Mszę św. w intencji Gaudiego.
Jednocześnie w 2026 roku z Barcelony wyruszy słynny wyścig kolarski Tour de France. Prezentacja drużyn ma się odbyć właśnie pod nowo ukończoną wieżą Jezusa Chrystusa.
Elementy krzyża przyjadą do Barcelony z Niemczech
Na razie wieża ma 155 metrów. Elementy monumentalnego krzyża, który ją zwieńczy, są produkowane w Niemczech i zostaną złożone w całość dopiero w Barcelonie. Na wykonanym z kamienia i szkła krzyżu znajdzie się – zgodnie z życzeniem Gaudiego – wizerunek Baranka Bożego, otoczonego złotymi promieniami.
Całkowite ukończenie budowy bazyliki zaplanowano na 2035 rok. W ubiegłym roku świątynię odwiedziło 4,9 mln ludzi. Dzięki sprzedaży biletów wstępu, na budowę można było przeznaczyć 130 mln euro (czyli ponad pół miliarda złotych).
Gaudiego dzieło życia, symbol Barcelony
