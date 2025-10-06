Znane zgromadzenie u papieża. Specjalna prośba do Leona XIV

Spotkanie przebiegło w serdecznej i życzliwej atmosferze. Odbyło się w roku jubileuszowym i zbiegło z rozpoczęciem nowej kadencji władz zgromadzenia, wybranych podczas lipcowej Kapituły Generalnej.

Ks. Olejnik poprosił Ojca Świętego o błogosławieństwo dla całej wspólnoty chrystusowców oraz dla wszystkich współbraci posługujących Polakom rozsianym po świecie.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, założone w 1932 roku przez kard. Augusta Hlonda i sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego, kontynuuje swoją misję duszpasterską wśród Polaków żyjących poza ojczyzną. Obecnie 373 chrystusowców pracuje w 13 krajach na 4 kontynentach.

Audiencja była również okazją do dziękczynienia za 93-letnią posługę zgromadzenia oraz do zawierzenia Bogu jego przyszłości i dzieł w służbie Kościołowi oraz Polonii.

Spotkanie z przedstawicielami UE. Tak powiedział papież

Leon XIV spotkał się pod koniec września z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, którzy powołali "Grupę roboczą ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego".

Podczas audiencji, udzielonej w Pałacu Apostolskim członkom grupy, Leon XIV pogratulował tej inicjatywy i podkreślił, że "promowanie dialogu między kulturami i religiami jest kluczowym celem dla chrześcijańskiego polityka". Dodał, że "dzięki Bogu nie brakuje osób, które dają dobre świadectwo w tej dziedzinie".

W swoim przesłaniu Ojciec Święty wyjaśnił, że bycie człowiekiem dialogu oznacza "pozostawanie głęboko zakorzenionym w Ewangelii i płynących z niej wartościach, a jednocześnie kultywowanie otwartości, słuchania i dialogu z osobami pochodzącymi z innych środowisk, zawsze stawiając w centrum człowieka, godność ludzką oraz naszą relacyjną i wspólnotową naturę".

Papież zaznaczył, że udział w dialogu międzyreligijnym "uznaje, że religia ma wartość zarówno na poziomie osobistym, jak i w sferze społecznej", przypominając, że samo słowo "religia" odnosi się do "pojęcia więzi jako pierwotnego elementu ludzkości". Dlatego, jak stwierdził, "gdy jest autentyczna i dobrze pielęgnowana, religijność może znacznie wzbogacić relacje międzyludzkie i pomóc ludziom żyć we wspólnocie i społeczeństwie". Zaapelował również: – Jakże ważne jest dziś podkreślanie wartości i znaczenia relacji międzyludzkich!

Czytaj też:

Wielość religii na filmie Leona XIV. Papież naprawdę to powiedział?Czytaj też:

Odznaczenie dla aborcjonisty? Słowa papieża Leona XIV mogą wywołać burzę