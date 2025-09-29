Leon XIV spotkał się z przedstawicielami PE. Mówił o sekularyzmie i wartości religii

Papież spotkał się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, którzy powołali "Grupę roboczą ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego".

Podczas audiencji, udzielonej w Pałacu Apostolskim członkom grupy, Leon XIV pogratulował tej inicjatywy i podkreślił, że "promowanie dialogu między kulturami i religiami jest kluczowym celem dla chrześcijańskiego polityka". Dodał, że "dzięki Bogu nie brakuje osób, które dają dobre świadectwo w tej dziedzinie".

Dialog wypływa z wartości Ewangelii

W swoim przesłaniu Ojciec Święty wyjaśnił, że bycie człowiekiem dialogu oznacza "pozostawanie głęboko zakorzenionym w Ewangelii i płynących z niej wartościach, a jednocześnie kultywowanie otwartości, słuchania i dialogu z osobami pochodzącymi z innych środowisk, zawsze stawiając w centrum człowieka, godność ludzką oraz naszą relacyjną i wspólnotową naturę".

Papież zaznaczył, że udział w dialogu międzyreligijnym "uznaje, że religia ma wartość zarówno na poziomie osobistym, jak i w sferze społecznej", przypominając, że samo słowo "religia" odnosi się do "pojęcia więzi jako pierwotnego elementu ludzkości". Dlatego, jak stwierdził, "gdy jest autentyczna i dobrze pielęgnowana, religijność może znacznie wzbogacić relacje międzyludzkie i pomóc ludziom żyć we wspólnocie i społeczeństwie". Zaapelował również: – Jakże ważne jest dziś podkreślanie wartości i znaczenia relacji międzyludzkich!

"Zdrowy sekularyzm" potwierdza wartość religii

Leon XIV wskazał także, że "instytucje europejskie potrzebują ludzi, którzy potrafią żyć w zdrowym sekularyzmie", który zdefiniował jako "styl myślenia i działania, który potwierdza wartość religii, zachowując jednocześnie odrębność – nie separację ani niejasność – od sfery politycznej". Jako godne naśladowania przykłady wymienił Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Alcide De Gasperiego.

Papież podziękował za wizytę i zakończył słowami: – Dziękuję wam za pracę, którą wykonujecie na rzecz promowania dialogu między wszystkimi ludźmi i szacunku dla każdego człowieka. I proszę Boga o błogosławieństwo dla was i waszej pracy.

