"Brak tolerancji w imię tolerancji". Kardynał przestrzega

Prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan wziął udział w zorganizowanym w Hamburgu w dniach 7-9 listopada "Forum Benedykta XVI" pod hasłem "Prawda jako wyzwanie dla Kościoła i społeczeństwa".

Organizatorzy ze stowarzyszenia "Fundatio Christiana Virtus" po raz pierwszy wybrali na miejsce wydarzenia północną część Niemiec, gdzie katolicy są zdecydowaną mniejszością. – Wiele osób jest tym zainteresowanych i spotkaliśmy się z dużym odzewem – powiedział w rozmowie z EWTN News profesor teologii ks. Ralph Weimann.

"Bardzo silna tendencja do bycia nietolerancyjnym w imię tolerancji"

Kapłan mieszkający w Rzymie zwrócił uwagę, że "obecnie napływa wiele zapytań" dotyczących zorganizowania "Forum Benedykta XVI" również w innych miejscach, na przykład w Ameryce. – Wydaje się, że powoli rozchodzi się wieść, że papież Benedykt XIV naprawdę ma coś do powiedzenia ludziom – wskazał, dodając, że takie forum jest impulsem do przekazania treści, które są dla nas ważne właśnie dzisiaj.

Pod koniec trzydniowej konferencji kardynał Kurt Koch wyraził przekonanie, że temat poszukiwania prawdy jest nadal bardzo aktualny. – Musimy na nowo odkryć, że oczywiście każdy człowiek ma swoje własne poglądy, swoje własne przekonania, ale że prawda nie jest podzielna – stwierdził szwajcarski purpurat kurialny w wywiadzie dla EWTN News.

– Do bycia człowiekiem należy również poszukiwanie prawdy. A prawda jest prawdą wspólną, w przeciwnym razie wszelki dialog byłby bardzo trudny – zaznaczył. Podkreślił, iż odnosi wrażenie, że wierni są wdzięczni za to, że istnieje takie wydarzenie, dzięki któremu mogą się zorientować i pogłębić swoją wiarę.

– Obecnie istnieje bardzo silna tendencja do bycia nietolerancyjnym w imię tolerancji, jeśli nie reprezentuje się oczekiwanej opinii. Dlatego poszukiwanie prawdy w całkowitej otwartości, szczerości i wolności jest wyzwoleniem – ocenił hierarcha.

