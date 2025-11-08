Wyjątkowa uroczystość w Paryżu. Wzięła w niej udział Marta Nawrocka

Decyzja o ponownym otwarciu Polskiej Kaplicy ma szczególne znaczenie zarówno religijne, jak i symboliczne. O dziedzictwie miejsca mówił podczas mszy św. abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Przypomniał o historii Notre Dame, która w przeszłości była związana z dziejami Polaków na emigracji. Mówił również o katedrze jako świadku wielu podniosłych wydarzeń w życiu duchowym i społecznym Francji, a także o ogromnej wadze dla całej Europy i świata.

Podkreślił, że ze skutkami pożaru, jaki wybuchł i zniszczył kościół w 2019 r., udało się uporać dzięki nadziei i wierze tysięcy ludzi. – Wszyscy mamy przed oczami dramatyczne obrazy płomieni, które trawiły katedrę Notre Dame. Cały świat zatrzymał się tego dnia i patrzył z nadzieją, że uda się uratować ten duchowy symbol wiary Francji – mówił abp Wojda. Przypomniał też, że kiedy strażacy i inne służby walczyły z ogniem, media z całego świata pokazywały liczne grupy ludzi, którzy gorliwie się modlili. – Wielu klękało na ulicy i z różańcem w ręku prosiło Matkę Jezusa o ratunek dla katedry i o bezpieczeństwo dla walczących z żywiołem – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Marta Nawrocka pojawiła się w katedrze Notre Dame

Do Polskiej Kaplicy w katedrze Notre Dame powróciła w sobotę kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Abp Wojda nazwał kaplicę zainaugurowaną w 2018 r. "duchowym mostem do Polski".

W uroczystości uczestniczyła pierwsza dama Marta Nawrocka. Po mszy świętej celebrowanej w języku polskim, w której wzięli udział liczni przedstawiciele Polonii francuskiej, nastąpiło ponowne umieszczenie Ikony, wyniesionej z płonącej katedry w 2019 r.

twitter

Odbudowa katedry Notre Dame

Dzięki staraniom państwa francuskiego oraz licznych krajów świata, katedra Notre Dame została odbudowana i uroczyście poświęcona 8 grudnia ubiegłego roku. – Organizacje zajmowały się budynkiem, a w tym czasie Bóg odbudowywał wiarę Europejczyków – stwierdził abp Tadeusz Wojda.

Odnosząc się do historii samej Ikony Jasnogórskiej, wspomniał, że według pobożnej tradycji napisał ją sam św. Łukasz Ewangelista. Miał on przebywać z Maryją w Jej domu i spisywać wspomnienia o Jezusie, które Ona zachowywała w swoim sercu. – My, Polacy, bardzo szczerze wzięliśmy do serca słowa Jezusa o swojej Matce, które wypowiedział z wysokości krzyża. Rozkochaliśmy się w Maryi i wzięliśmy Ją do swojego domu – mówił przewodniczący KEP. Dodał, jak ogromne znaczenie dla tożsamości Polaków mają miejsca, zawierające choć cząstkę Ojczyzny. – My, Polacy, czcimy Maryję na naszej ziemi, ale również na emigracji. Każde miejsce Jej poświęcone jest naszym duchowym domem – zauważył.

Mszę św. pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy koncelebrowali m.in. sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz i biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Organizatorami uroczystości byli Polska Misja Katolicka we Francji, ambasada RP w Paryżu oraz gospodarze katedry Notre Dame. W gronie gości zaproszonych przez Polską Misję Katolicką był również rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Czytaj też:

Notre-Dame. Burzliwe dzieje symbolu Paryża. Budowa i zbezczeszczenie świątyniCzytaj też:

"Notre-Dame płonie". Poruszający pokaz wiary i poświęcenia