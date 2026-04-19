"Chcą zrobić to samo, co chciał Hitler". Mocne słowa abp. Jędraszewskiego

Arcybiskup Marek Jędraszewski spotkał się z uczestnikami Zlotu Gwiaździstego na Jasną Górę, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. W wygłoszonym w Auli Papieskiej przemówieniu hierarcha pochylił się nad patriotyzmem polskiego społeczeństwa. Jego ocena nie była optymistyczna. Mocne słowa padły z jego ust szczególnie w kontekście poziomu współczesnej edukacji.

Arcybiskup Marek Jędraszewski: Znajdujemy się w sytuacji dramatycznej

– Jeżeli według badań statystycznych ok. 13 proc. Polaków nie kocha Polski, a dla dwudziestu kilku kolejnych sprawy Polski są obojętne, to naprawdę znajdujemy się w sytuacji dramatycznej – ocenił arcybiskup Jędraszewski.

Duchowny podkreślił, że nie mówi tego po to, aby zbudzić poczucie pesymizmu. – Każdy sensowny program naprawczy zaczyna się od stwierdzenia, jak jest – wskazał.

Ważny apel abp. Jędraszewskiego: Nie można do tego dopuścić!

Dalsza część wypowiedzi hierarchy dotyczyła już współczesnej szkoły, w której – jak mówił – wycina się nauczanie historii, języka polskiego, geografii i wszystkich ważnych przedmiotów wpływających bezpośrednio na kształtowanie tożsamości.

– Chce się zrobić z naszej młodzieży to samo, co chciał Hitler: nauczyć tylko dodawania i odejmowania, by powstała masa bezwolna do pracy na niemieckich polach szparagowych – mówił były metropolita krakowski i zaapelował: "Nie można do tego dopuścić!".

Czytaj też:

"Edukacja Zdrowotna nie powinna być obowiązkowa". Episkopat zabrał głosCzytaj też:

Podczas przemówienia papieża padły mocne słowa. Leon XIV odpowiedział Trumpowi?Czytaj też:

"Poważny problem" w systemie edukacji. Morawiecki: Powiedzmy to jasno