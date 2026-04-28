Duchowny z Krakowa uwolniony razem z Poczobutem. Reaguje Zakon Karmelitów

Donald Tusk poinformował we wtorek o uwolnieniu Andrzej Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów w formacie "pięciu za pięciu". Za kratami spędził ponad pięć lat.

Podczas konferencji prasowej premier ujawnił, że drugim Polakiem, który odzyskał wolność, jest duchowny. To krakowski karmelita Grzegorz Gaweł. Zakonnik został zatrzymany przez KGB we września 2025 r. w miejscowości Lepel w obwodzie witebskim. Postawiono mu zarzut szpiegostwa.

Białoruska telewizja państwowa poinformowała wówczas, że obywatel Polski miał przy sobie wykradzione, tajne dokumenty z ćwiczeń Zapad-2025. Według wersji przedstawionej przez białoruskie media, duchowny skontaktował się z obywatelem Białorusi za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaoferował mu współpracę dla polskich służb specjalnych. Białorusin miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie za zbieranie informacji niejawnych, w tym o obiektach wojskowych. Polskie władze stanowczo odrzuciły te oskarżenia, nazywając aresztowanie zakonnika kolejną prowokacją reżimu Łukaszenki.

"Nieustannie modliliśmy się o jego uwolnienie"

– Modliliśmy się o jego uwolnienie. Wypełnia nas wielka radość – mówił po uwolnieniu brata Grzegorza Gawła ojciec Karol Amroż z Zakonu Karmelitów.

– Od momentu, kiedy brat Grzegorz został aresztowany, aż do dnia dzisiejszego, nieustannie modliliśmy się o jego uwolnienie. Wiem, że wielu ludzi też się modliło. Dostajemy dzisiaj wiadomości od ludzi bardzo szczęśliwych, czy to rzeczywiście, czy to jest możliwe, że brat Grzegorz jest uwolniony. Tak, jest uwolniony, jest w Polsce i jest na wolności – skomentował w rozmowie z Radiem Eska.

Brat Gaweł wróci teraz do pełnienia posługi. Nie jest jednak jeszcze potwierdzone, czy wróci do Krakowa. – To ojciec prowincjał decyduje ostatecznie, gdzie dany brat zostaje skierowany. Natomiast ostatnim miejscem pracy posługi brata Grzegorza był właśnie Kraków i z pewnością po uwolnieniu brat Grzegorz osobiście spotka się z ojcem prowincjałem i te tematy będą omawiane – wyjaśnił ojciec Amroż.

