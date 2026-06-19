USA: Duże zainteresowanie beatyfikacją abp. Fultona Sheena

Biskup diecezji Peoria w stanie Illinois Louis Tylka poinformował, że karty wstępu na Mszę beatyfikacyjną Czcigodnego Sługi Bożego Fultona J. Sheena oraz wydarzenia towarzyszące będą dostępne od 22 czerwca br. W komunikacie opublikowanym 18 czerwca bp Tylka wyraził radość z nadchodzących uroczystości: "Z ogromną radością i wdzięcznością informuję, że bilety na Mszę beatyfikacyjną arcybiskupa Fultona J. Sheena, a także na wiele wydarzeń towarzyszących temu historycznemu świętowaniu, będą dostępne w tygodniu od 22 czerwca 2026 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Arcybiskupa Fultona Sheena (Archbishop Fulton Sheen Foundation, celebratesheen.com)".

Msza św. beatyfikacyjna zostanie odprawiona 24 września o godz. 14:00 czasu miejscowego w hali The Dome w America's Center w Saint Louis. Obiekt zostanie otwarty wcześniej, aby pielgrzymi mogli przystąpić do sakramentu pokuty i uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu. Tego samego dnia przed południem rozpocznie się specjalny program z udziałem katolickich mówców i muzyków.

24 września beatyfikacja abp. Fultona Sheena

Bp Tylka podkreślił, że sama Msza św. beatyfikacyjna stanowi jedynie centralny punkt znacznie szerszego programu pielgrzymkowego. "Choć Msza beatyfikacyjna będzie najważniejszym wydarzeniem tych obchodów, jest ona tylko częścią tego, co, mam nadzieję, stanie się głębokim doświadczeniem pielgrzymkowym dla niezliczonych osób" – podkreślił.

W dniach od 15 do 26 września 2026 r. pielgrzymi będą mogli uczestniczyć w bogatym programie modlitewnym, formacyjnym i świątecznym, obejmującym godziny święte, Msze św. dziękczynne, nawiedzenie grobu arcybiskupa Sheena oraz inauguracyjną galę Sheen Awards w Peoria. Oficjalna pielgrzymka sheenowska obejmuje wydarzenia zarówno w Peorii, jak i w Saint Louis.

Biskup zachęcił wiernych do odwiedzenia obu miast: "Gorąco zachęcam pielgrzymów, aby przybyli zarówno do Peorii, jak i do Saint Louis, by mogli w pełni doświadczyć bogactwa i piękna tego czasu łaski w życiu Kościoła. Każde wydarzenie zostało zaplanowane tak, aby pomóc nam głębiej spotkać Jezusa Chrystusa poprzez świadectwo arcybiskupa Sheena".

Ze względu na spodziewaną wysoką frekwencję wiernych z całych Stanów Zjednoczonych i z wielu krajów świata, wcześniejsza rejestracja będzie wymagana zarówno na Mszę beatyfikacyjną, jak i na niektóre inne wydarzenia. Szczegółowy harmonogram, informacje o hotelach, transmisjach internetowych, materiałach dla pielgrzymów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostaną opublikowane wraz z otwarciem rejestracji na stronie internetowej Fundacji Sheena.

Arcybiskup Fulton J. Sheen (1895-1979), znany kaznodzieja telewizyjny, autor licznych książek oraz były biskup Rochester, przez wiele lat posługiwał w diecezji Peoria. Promowanie jego procesu kanonizacyjnego należy do pięciu głównych zadań diecezji.

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