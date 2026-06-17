Wolność religijna zagrożona w aż 14 krajach uczestniczących w mundialu

Zwróciło na to uwagę Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. – Prześladowania religijne odnotowano w trzech krajach: Iranie, Arabii Saudyjskiej i Demokratycznej Republice Konga – powiedział przedstawiciel PKWP w Wiedniu. Według najnowszego raportu organizacji pn. "Wolność religijna na świecie" za rok 2025, poważne formy dyskryminacji występują także w 11 innych krajach uczestniczących w mundialu 2026.

Szczególnie poważna jest sytuacja w Iranie i Arabii Saudyjskiej. Wolność religijną ograniczają znacznie tamtejsze przepisy prawne i społeczne. Za ich naruszenie konwertytom i członkom mniejszości religijnych grozi więzienie, a w niektórych przypadkach nawet kara śmierci. Również sytuacja w Demokratycznej Republice Konga pozostaje napięta, a zaostrza ją przemoc na wschodzie kraju.

W tych krajach ogranicza się wolność religijną

Wśród innych uczestniczących w piłkarskich mistrzostwach świata krajów, w których obowiązują ograniczenia wolności religijnej, raport wymienia: Maroko, Tunezję, Katar, Egipt, Turcję, Uzbekistan i Irak. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna na Haiti, gdzie uzbrojone gangi kontrolują znaczną część kraju, a przywódcy religijni wielokrotnie padali ofiarą porwań i przemocy w ostatnich latach. Również w Meksyku, kraju będącym współgospodarzem mundialu, przestępczość i kartele narkotykowe coraz częściej wywierają presję na duchownych.

W tym kontekście PKWP postrzega "znak nadziei" w składzie piłkarskiej reprezentacji Iraku, która rozpoczęła swój udział w mistrzostwach świata meczem z Norwegią we wtorek 16 czerwca (wynik 4:1 dla Norwegii). Podkreślono, że drużyna ta jest przykładem tego, jak ludzie różnych wyznań i pochodzenia etnicznego mogą występować razem. Wśród zawodników są chrześcijanie, mimo że stanowią oni mniej niż jeden procent populacji Iraku.

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