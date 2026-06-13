Incydent podczas Mundialu. Zwłoki w aucie obok siedziby jednej z drużyn

Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk są współgospodarzami Mistrzostw Świata FIFA 2026, w których po raz pierwszy w historii turnieju bierze udział 48 reprezentacji. Rozgrywki potrwają do 19 lipca.

Poważny incydent związany z bezpieczeństwem wywołał kontrowersje w meksykańskim mieście Tijuana, które podczas Mistrzostw Świata 2026 gości obóz treningowy reprezentacji Iranu. Lokalne władze odkryły ciało w zaparkowanym samochodzie, znajdującym się w pobliżu miejsca treningów drużyny.

Jak podaje AFP, ciało zostało odnalezione na parkingu sklepu znajdującego się w pobliżu stadionu Caliente, z którego reprezentacja Iranu korzysta jako swojej bazy treningowej od momentu przyjazdu do Tijuany.

Według doniesień, patrol bezpieczeństwa zwrócił uwagę na podejrzanie zaparkowany samochód typu SUV. Po przeszukaniu pojazdu, funkcjonariusze znaleźli w bagażniku ciało owinięte w czarny worek. Wstępne ustalenia wskazywały również, że ofiara mogła paść ofiarą przemocy.

Do zdarzenia doszło niedaleko hotelu, w którym zakwaterowana była reprezentacja Iranu. Nie ujawniono jednak żadnych informacji sugerujących jakikolwiek związek między incydentem, a obecnością drużyny.

Wszczęto śledztwo

Prokuratura w Tijuanie poinformowała o wszczęciu pilnego śledztwa mającego wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Zespoły medycyny sądowej rozpoczęły oględziny i badania na miejscu w celu ustalenia tożsamości ofiary oraz przyczyny śmierci.

Tijuana jest znana z wysokiego poziomu przestępczości w porównaniu z wieloma innymi miastami Meksyku. Według oficjalnych statystyk, w 2025 roku odnotowano tam ponad 1200 zabójstw, co czyni ją jednym z najbardziej niebezpiecznych miast w kraju.

Wojna i napięcia ze Stanami Zjednoczonymi zmusiły reprezentację Iranu do przeniesienia swojej bazy podczas mundialu z Tucson w Arizonie właśnie do Tijuany w Meksyku, położonej przy granicy z Kalifornią.